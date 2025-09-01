Oficial de NYPD muere trágicamente en autopista Brooklyn-Queens, su motocicleta explota tras el impacto

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) murió en un incendiario atropello y fuga en la autopista Brooklyn-Queens, era un héroe de la vida real que apenas había sobrevivido a otro accidente de tránsito hace años, declaró su amiga.

El oficial Jay Peña, de 30 años, perdió la vida luego de que el conductor de un camión de carga chocara su motocicleta cerca de la salida de Atlantic Ave. en Cobble Hill el miércoles en la mañana. La víctima salió volando por los aires desde su moto, que siguió por la autopista, chocó contra un muro y explotó en llamas.

“Era increíble. Era el mejor y, literalmente, un héroe de la vida real”, expresó Samantha Batsikas sobre su amiga de la infancia. “Era esa personalidad radiante que decía: ‘Estoy aquí y eso significa que hay paz’”.

Peña, un veterano de cuatro años del NYPD, estaba fuera de servicio en su motocicleta Yamaha, regresando a casa del trabajo en la Comisaría 84 del centro de Brooklyn, cuando el conductor del camión, Carlos Almanzar Toribio, también de 30 años, presuntamente lo atropelló alrededor de las 8:50 de la mañana.

Hace ocho años, el oficial se recuperó de milagro luego de sufrir lesiones graves en un accidente de motocicleta en Pensilvania, explicó Batsikas.

“Fue realmente grave. Estuvo en estado crítico durante mucho tiempo. Tuvo que recibir un injerto de piel y se fracturó la pelvis. Tuvo que aprender a caminar de nuevo”, dijo Batsikas.

“[Después de recuperarse], por supuesto, volvió a subirse a la motocicleta, lo que molestó a todos. Vi a su madre pasar por eso la primera vez. Ella lidiando con esa angustia, y luego, ya sabes, sucedió esto, así que es aún peor”.

Batsikas criticó a Toribio por presuntamente irse de la escena en vez de ayudar a su amigo cuando realmente lo necesitaba.

👮‍♂️ NYPD officer killed after motorcycle bursts into flames in box truck hit-and-run on BQE: sources

🔊 @ml_buckley reports: pic.twitter.com/zXkEivwvsi — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) August 27, 2025

Toribio, quien se presentó ante el Tribunal Penal de Brooklyn, se paró a varios metros de distancia para retirar los restos de la motocicleta de debajo de su camión, vio el cadáver de Peña en el asfalto y posteriormente se fue, dijo la fiscalía.

“Salir del auto, mover la motocicleta, ver un cuerpo y no hacer nada, irse y solo pensar en uno mismo en ese momento… es horrible”, manifestó su amiga, quien trabajó como auxiliar administrativo en un hospital de Brooklyn durante muchos años, informó Daily News.

“Tras trabajar tanto tiempo en un hospital, sabes que el tiempo es muy, muy importante. Haberle quitado ese tiempo para ayudarlo… Él podría estar aquí”.

Las autoridades detuvieron a Toribio ese mismo día y lo acusó de abandonar el lugar de los hechos de un accidente mortal y conducir un vehículo sin matrícula. Un juez de Brooklyn ordenó su detención bajo fianza de $300,000 dólares. Peña estaba a unos 10 minutos de distancia de su casa en Sunset Park cuando fue atropellado.

“Esto podría haber sido otra experiencia donde Jay se rehabilita y sale más fuerte, pero no es así”, señaló Batsikas. “Por eso es tan difícil”.

Según su amiga, Peña era un espíritu libre que amaba la adrenalina, practicaba skate y montaba en bicicleta de niño antes de empezar a andar en motocicleta en sus veintitantos.

NYPD cop killed in fiery BQE hit-and-run survived earlier motorcycle crash: friend https://t.co/ars4SNjKqK — New York Daily News (@NYDailyNews) August 31, 2025

Asimismo, Batsikas se sintió orgullosa cuando se unió al NYPD.

“Fue como decir: ‘Dios mío, sí. Esto tiene sentido’. Fue genial descubrir que haría algo y que sería tan bueno en ello”, indicó. “Supongo que era su vocación, por sus cualidades. Era valiente, audaz, le encantaba la adrenalina y podía pensar con claridad bajo esa presión”.

“Si alguna vez te metías en problemas, si te pasaba algo, querías que él fuera quien te ayudara”, añadió.

Peña había viajado hace poco a México para recibir entrenamiento de buceo y aspiraba a unirse a la unidad portuaria del NYPD, de acuerdo con la madre de Batsikas, quien mantuvo comunicaciones con él.

Incluso cuando los amigos no se hablaban, Peña trataba a la madre como si fuera suya, quitando nieve de su automóvil y ayudandola con las tareas del hogar, indicó.

“Era así de desinteresado. ¿Cuántas veces te encuentras con gente así en la vida? Pocas veces”, dijo. “Por eso es como, ¿qué demonios? Pierdes a los buenos, y es simplemente lo peor”.

Batsikas expresó que la última vez que habló con Peña en 2023, se estaban hablando por Instagram, intercambio de memes y hablando de anime.

“Lo conozco desde hace más tiempo que cuando no hablaba con él, ese pequeño lapso. Pero ese pequeño lapso ahora parece una eternidad”, dijo. “La vida es demasiado sensible como para no hablar con la gente que quieres”.

Sigue leyendo: