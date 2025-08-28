Joven policía muere chocado por camión yendo a trabajar en Nueva York; conductor hispano huyó

Un joven agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) falleció temprano ayer cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta en un violento choque en la autopista Brooklyn-Queens Expressway (BQE).

El agente de 30 años conducía hacia el puente Verrazzano-Narrows en la autopista cuando fue impactado por un camión de carga sin licencia cerca de la salida de Atlantic Ave. en Cobble Hill alrededor de las 8:50 a.m. del miércoles, informaron fuentes policiales al Daily News.

El conductor huyó, pero fue detenido horas después e identificado como Carlos Almanzar Toribio, de 30 años. Lo acusaron de abandonar la escena de un accidente que resultó en muerte, operar un vehículo no registrado y sin matrícula, dijeron las autoridades. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La víctima llevaba casco, pero el impacto lo arrojó al asfalto. Los paramédicos lo trasladaron al NYU Langone Hospital-Brooklyn, pero no pudieron salvarlo. Su nombre no fue revelado al momento. La policía cerró temporalmente los carriles en dirección oeste de la autopista mientras investigaba el accidente.

La semana pasada el conductor de un camión fue acusado como sospechoso de haber atropellado fatalmente a un peatón a una cuadra de su casa en Queens (NYC) en enero. A mediados de este mes Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden, Nueva Jersey.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

El 12 de agosto dos peatones hispanos y un conductor fallecieron en un aparatoso choque matutino en Queens (NYC). 2023 fue el año más mortífero para ciclistas en la ciudad de Nueva York en más de dos décadas, y la mayoría de los decesos se produjeron entre usuarios de bicicletas eléctricas, según The New York Times.