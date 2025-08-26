Arrestan a excoach de la NFL, Jim Leavitt, por supuesta violencia doméstica y robo

Por supuestamente agredir a su exnovia y robarle un bolso de diseñador fue detenido el pasado lunes por la noche Jim Leavitt, el exentrenador principal de fútbol americano de la Universidad del Sur de Florida (University of South Florida).

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el testimonio que recibieron las autoridades al momento de la detención fue que Leavitt supuestamente agarró a su expareja por el brazo y le quitó su bolso y monedero de la marca Louis Vuitton.

Al parecer, el valor económico de estos artículos está entre una brecha de $5,000 a $10,000 dólares. A Leavitt también se le acusa de haber empujado a una tercera persona del sexto masculino, pero los detalles no han trascendido.

El entrenador de 68 años fue arrestado el lunes por la noche y se le imputaron tres cargos, incluyendo un cargo de agresión doméstica y un cargo de agresión simple (ambos delitos menores).

También se le impuso un cargo de hurto mayor de más de $5,000, que es un delito grave. Actualmente, sigue detenido a la espera de una audiencia que se debía desarrollar este martes.

Jim Leavitt nació el 5 de diciembre de 1956 en Harlingen, Texas. Jugó como safety en la Universidad de Missouri entre 1974 y 1977. Tras graduarse en 1978, comenzó su carrera como entrenador, siendo asistente graduado en Missouri.

Pasó por varias universidades pequeñas como Dubuque y Morningside, donde fue coordinador defensivo. En 1990 se unió a Kansas State bajo el mando de Bill Snyder, donde fue co-coordinador defensivo junto a Bob Stoops.

Posteriormente, se convirtió en fundador y primer entrenador del programa de fútbol de la Universidad del Sur de Florida (USF). Fue contratado para esta tarea en 1996 y al año siguiente debutó el equipo en la NCAA Division I-AA (FCS).

En solo cuatro años los llevó a la División I-A (FBS). Bajo su liderazgo, USF se unió a Conference USA en 2003 y luego a la Big East en 2005. Alcanzó un récord de 95–57 en 13 temporadas. También logró cinco apariciones consecutivas en tazones (bowl games), ganando tres.

En 2007, USF alcanzó el puesto número dos en el ranking nacional. Derrotó a ocho equipos clasificados en el Top 25, incluyendo victorias sobre West Virginia, Louisville, Kansas, Auburn y Florida State.

En 2011 llegó a la NFL para ser entrenador de linebackers en los San Francisco 49ers entre hasta 2014, con un récord acumulado de 44-19-1 y varias apariciones en playoffs.

Luego trabajó como coordinador defensivo en Colorado, Oregon, Florida Atlantic y SMU, además de ser analista en Florida State. Este año fue incluido en el Salón de la Fama Atlética de USF por su papel fundamental en la creación y éxito del programa.



