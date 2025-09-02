Las opciones de Memo Ochoa ahora que se encuentra sin equipo y con el futuro en el aire

La carrera de Guillermo ‘Memo’ Ochoa se encuentra en una encrucijada. Tras su salida del Avs de Portugal, el portero de 40 años se encuentra en la peculiar situación de ser agente libre en un momento en el que la mayoría de los mercados de fichajes en Europa ya están cerrados. Este escenario lo obliga a explorar alternativas fuera del ‘Viejo Continente’.

La experiencia de Ochoa, sumada a su estatus de ícono del fútbol mexicano, lo convierte en un activo valioso, incluso en este momento. A pesar de los desafíos que presenta su edad, su historial en Copas del Mundo y su liderazgo lo mantienen en el radar de varios clubes alrededor del mundo.

Las vías que quedan abiertas para ‘Memo’

Con el mercado europeo inactivo, el portero mexicano no se queda sin opciones. La necesidad de equipos por reforzar sus plantillas a mitad de sus respectivas temporadas, abre un abanico de posibilidades para el veterano guardameta.

Major League Soccer (MLS): Esta se perfila como su destino más probable. Con el mercado de fichajes estadounidense aún abierto y una liga que atrae cada talentos de mayor renombre, un equipo de la MLS podría ofrecerle a Ochoa la oportunidad de jugar en una liga competitiva y mediática, un factor clave para un jugador que aún busca mantenerse en el nivel más alto.

Liga MX: Un emotivo regreso a su país natal también es una posibilidad. Una vuelta a la liga mexicana le permitiría a Ochoa jugar en casa, con la afición que lo adora, y en un ambiente que le es completamente familiar.

Un emotivo regreso a su país natal también es una posibilidad. Una vuelta a la liga mexicana le permitiría a Ochoa jugar en casa, con la afición que lo adora, y en un ambiente que le es completamente familiar. El Medio Oriente: Un cambio a una de las ligas de mayor crecimiento en el mundo, como la Saudi Pro League, podría ser un movimiento viable. Este tipo de ligas ofrecen estabilidad financiera y un nivel competitivo en ascenso, sin las presiones del mercado europeo.

El futuro de Ochoa sigue en el aire, pero está claro que el legendario portero no carece de opciones para continuar su carrera y su camino hacia lo que se espera sea su última Copa del Mundo en 2026.

