Muere estadounidense por trágico accidente con una moto acuática en las Bahamas

Un ciudadano estadounidense murió el domingo tras una colisión entre su moto acuática y una embarcación en aguas cercanas a Paradise Island, así lo confirmó la Real Fuerza Policial de las Bahamas.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:30 a. m. y forma parte de una serie de incidentes que han llevado a una advertencia de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos, informó ABC News.

Oficiales de la División de Servicios de Apoyo Marítimo respondieron al lugar del accidente, donde encontraron al conductor de la moto acuática inconsciente y con lesiones visibles. A pesar de la atención médica inmediata por parte del personal de emergencia en el sitio, no se detectaron signos vitales en el hombre. Las autoridades locales no han revelado la identidad de la víctima mientras la investigación sigue en curso.

Este accidente se suma a un historial de incidentes recientes. Desde agosto de 2024, al menos cuatro ciudadanos estadounidenses han sido hospitalizados debido a accidentes en motos de agua en el país caribeño. Dos de ellos requirieron evacuaciones de emergencia a Estados Unidos por la gravedad de sus heridas.

Advertencia previa de la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en las Bahamas emitió una alerta de seguridad en abril de este año, en la que recomendaron a sus ciudadanos evitar completamente el alquiler de motos acuáticas en las islas. La alerta subraya los riesgos asociados con esta actividad.

Adicionalmente, los empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Las Bahamas tienen prohibido explícitamente el uso y alquiler de motos acuáticas en las islas Nueva Providencia y Paraíso.

Las autoridades policiales de la isla caribeña continúan investigando la causa exacta de la colisión mortal del domingo.

