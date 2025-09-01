Madre en Texas es acusada de matar a su hijo tras dejarlo en un auto bajo un calor de 95 grados

Una mujer hispana fue acusada de asesinato tras la muerte de su hijo de 15 meses, quien fue dejado en un coche a altas temperaturas en Frisco, Texas, en un incidente ocurrido el 16 de agosto, según confirmó la policía local.

El Departamento de Policía de Frisco informó que la muerte del niño se produjo después de que su madre, Vanessa Esquivel, de 27 años, presuntamente lo dejara en su vehículo por un periodo prolongado, informó New York Post.

“Los detectives creen que Esquivel dejó intencionalmente a su hijo de 15 meses durante más de dos horas en un vehículo que sabía que no tenía aire acondicionado en funcionamiento con una temperatura exterior de al menos 95 grados (Fahrenheit)”, señaló el comunicado policial.

Proceso judicial de Esquivel

La policía determinó que la evidencia recabada en el lugar del suceso y durante la investigación inicial justificaba la acusación de homicidio: “Los detectives creyeron que existía una causa probable de que Esquivel había cometido un asesinato”, agregó la declaración.

Vanessa Esquivel fue arrestada el 20 de agosto en Dallas y posteriormente transferida a la custodia del Departamento de Policía de Frisco. Tras su detención, fue ingresada en la cárcel del condado de Collin, donde permanece bajo fianza de $250,000 dólares.

Las autoridades no han proporcionado información adicional sobre el motivo de la presunta acción. En caso de ser hallada culpable de los cargos, Esquivel podría enfrentar una sentencia de prisión que va de cinco años a cadena perpetua, de acuerdo con las leyes estatales.

