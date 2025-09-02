Al menos 7 muertos y 47 heridos dejaron tiroteos en Chicago el fin de semana en medio de amenazas de Trump con Guardia Nacional

MIAMI – Al menos siete personas murieron y otras 47 resultaron heridas en tiroteos en Chicago durante el pasado fin de semana, informó la Policía, en un momento en que el Gobierno federal de Estados Unidos ha expresado su deseo de militarizar la ciudad para reducir el crimen y pese al rechazo de las autoridades locales.

Cifras reveladas por el Departamento de Policía de Chicago revelan que siete personas murieron sábado y domingo en tiroteos, a los que se sumaron 47 heridos.

Un balance de víctimas tan elevado es frecuente en Chicago, una ciudad con una alta tasa de criminalidad que la semana del 18 al 24 de agosto registró 43 tiroteos y el asesinato de nueve personas.

Sin embargo, estas cifras se producen cuando la Administración del presidente Donald Trump ha amenazado con desplegar próximamente la Guardia Nacional en la ciudad.

La posible militarización ha recibido fuertes críticas por parte del alcalde, Brandon Johnson, y del gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ambos demócratas, que cuestionan que el despliegue forma parte del plan de Trump para arrestar a migrantes indocumentados y deportarlos.

El alcalde firmó la semana pasada una orden ejecutiva que impedía a los funcionarios locales colaborar con el Gobierno federal, en caso de que el despliegue se hiciera efectivo.

Además, durante las protestas por el Día del Trabajo, que se celebraron ayer en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de Chicago con pancartas contra la medida de Trump, pidiéndole que no siguiera con sus planes.

No obstante, Trump aprovechó las cifras de violencia en Chicago, y aseguró, en su plataforma Truth Social, que “el crimen está totalmente fuera de control”.

Las amenazas de Trump ya son una realidad en Washington D.C., donde ordenó recientemente el despliegue de tropas para combatir la inseguridad, también pese al rechazo de la alcaldesa demócrata.

El despliegue en la capital sucedió al de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles (California), ciudad y estado de amplio arraigo demócrata, y en el marco de unas protestas contra las redadas migratorias en junio pasado.

