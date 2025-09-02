Netflix revela primer vistazo de Lady Gaga como Rosaline Rotwood en ‘Wednesday’

Netflix sacudió las redes sociales al revelar el primer vistazo de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, el personaje que interpretará en la segunda parte de la segunda temporada de ‘Wednesday’.

En la foto, la cantante y actriz aparece con piel pálida, cabello rubio perfectamente peinado y una expresión que mezcla misterio con un aire sombrío digno de Nevermore. Junto a ella aparece “Dedos”, el inseparable compañero de Merlina.

Según adelantó Netflix, Rosaline no es cualquier personaje de paso: “Rosaline es una misteriosa profesora con una reputación que la precede, cuyo destino se verá entrelazado con el de Merlina Addams”, adelantó la compañía en un comunicado de prensa.

Aunque su papel exacto sigue siendo un misterio, esta breve descripción hizo que los fans comenzaran a armar sus propias teorías.

Hay quienes aseguran que Rotwood podría ser la responsable de descubrir los secretos más oscuros de Nevermore, convirtiéndose en la nueva villana del show. Otros piensan que podría convertirse en una figura casi maternal para la Merlina de Jenna Ortega, ayudándola a enfrentar los dramas familiares y evitar la trágica muerte de Enid Sinclair.

Lo cierto es que nadie sabe exactamente hacia dónde va este giro, pero si algo es seguro, es que Gaga no pasa desapercibida en ningún papel.

La segunda parte de la temporada 2 de ‘Wednesday’ llegará este 3 de septiembre con sus últimos cuatro episodios a la plataforma de streaming, y trae un bonus extra para los fans de la música: se estrenará ‘The Dead Dance’, tema compuesto e interpretado por la propia Lady Gaga.

