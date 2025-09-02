Nueva York propone nueva norma que podría facilitar la libertad condicional para delincuentes juveniles

Jermayne Timmons tenía 15 años cuando abrió fuego contra un grupo de jóvenes rivales en Albany. La bala no los alcanzó, pero sí hirió de muerte a Kathina Thomas, de 10 años, mientras jugaba afuera de su casa que estaba cerca.

El adolescente fue condenado a entre 15 años y cadena perpetua por el asesinato de 2008 y, hace dos años, fue dejado en libertad luego de su primera audiencia de libertad condicional.

“Era joven y tonto”, declaró Timmons, quien obtuvo una licenciatura y se casó en la cárcel, y declaro que su liberación fue “otro punto de partida”.

Timmons fue uno de los cientos de “menores condenados a cadena perpetua” en prisiones estatales, de acuerdo con los abogados, en 2018 presentaron una demanda colectiva en nombre.

Los reclusos fueron sentenciados por delitos graves cometidos antes de llegar a la mayoría de edad y recibieron castigos cuya pena máxima podía llegar hasta cadena perpetua.

No obstante, a diferencia de Timmons, estos criminales sueles permanecer encarcelados mucho más tiempo que la pena mínima impuesta por un juez. Estas decisiones sobre libertad condicional son injustas y violan fallos recientes de la Corte Suprema que establecen la cadena perpetua para delincuentes juveniles, alega la demanda.

En respuesta, el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York propuso hace poco una nueva norma que exigiría a la Junta de Libertad Condicional dar gran importancia a las características que podrían contribuir a un delito juvenil. Esto incluye inmadurez, entornos abusivos y el desarrollo continuo del cerebro adolescente.

Los republicanos de Albany aseguraron que la propuesta es otro paso que favorece a los delincuentes sobre las víctimas.

Los temas de justicia penal han sido un asunto focal en los últimos años, luego del aumento repentino de la criminalidad que coincidió con la pandemia de la covid-19 y la implementación de cambios, respaldados por los demócratas, en las leyes estatales de fianzas y procedimientos judiciales.

“Ahora no es el momento de adoptar una política que busque negar la culpabilidad penal de los delincuentes violentos que ya han demostrado su disposición a poner en peligro a sus comunidades y causar graves daños a otros”, escribió en una carta el senador estatal Rob Rolison, republicano por Poughkeepsie.

“La Junta de Libertad Condicional debe, en cambio, priorizar la seguridad pública y garantizar que los delincuentes violentos peligrosos, independientemente de su edad, no sean liberados de nuevo en la comunidad”.

Darryl Towns, presidente de la Junta de Libertad Condicional, se negó a realizar comentarios. El departamento de correcciones escribió que la norma propuesta haría que las decisiones sobre libertad condicional para los adolescentes condenados a cadena perpetua fueran más claras y transparentes.

La ley del estado de Nueva York dice que se debe conceder la libertad condicional si hay una posibilidad razonable de que un criminal “viva y permanezca en libertad sin violar la ley”, pero además que “la liberación no sea incompatible con el bienestar de la sociedad y no menosprecie tanto la gravedad de su delito como para socavar el respeto por la ley”.

En este sentido, las regulaciones actuales de la junta dicen que las decisiones de libertad condicional para delincuentes juveniles deben considerar la “disminución de la culpabilidad de la juventud” y el “crecimiento y madurez desde el momento del delito”.

Por su parte, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Vincent Briccetti, sentenció en 2019 que el actual proceso de libertad condicional de Nueva York para menores condenados a cadena perpetua viola la prohibición constitucional del país contra los castigos crueles e inusuales.

Sigue leyendo: