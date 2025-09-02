Nuevo restaurante Chick-fil-A en Queens: vestirse de vaca trae premio el 4 de septiembre

El próximo 4 de septiembre, Chick-fil-A abrirá las puertas de un nuevo restaurante en Queens, Nueva York. Para celebrar, la cadena tiene una oferta especial para quienes se atrevan a vestirse como sus queridas mascotas: ¡las vacas!

Las personas que lleguen con un atuendo de vaca completo el día de la apertura podrán canjear su look por un plato principal gratis, sin necesidad de realizar una compra.

Obtener un plato gratis es muy sencillo. Solo se debe tener en cuenta que la promoción es válida para una oferta por persona y por día, hasta que se agoten las existencias. Lo más divertido es que para participar no es necesario comprar nada, solo llegar con el mejor disfraz de vaca.

¿Qué se sabe del nuevo local de Chick-fil-A?

El nuevo restaurante Chick-fil-A estará ubicado en Forest Hills, Nueva York, en 106-20 Continental Ave. Se estima que el restaurante generará aproximadamente 60 empleos.

Además de ofrecer comida gratis a las personas que se disfracen de vaca, está planteada una contribución a la comunidad a través del programa Chick-fil-A Shared Table y una donación de $25,000 a Feeding America.

Este nuevo restaurante prestará servicio en un horario de lunes a sábado de 6:30 a.m. a 10:00 p.m.

¿Qué puedes pedir?

Lo único que necesitas para recibir un plato de comida gratis es ir disfrazado de vaca. Crédito: Shutterstock

Las opciones son deliciosas y variadas, aquí el detalle de lo que puedes elegir en la nueva ubicación en Queens:

Para el desayuno:

Sándwich Chick-fil-A Chicken Biscuit

Sándwich Egg White Grill

Chick-n-Minis de 4 unidades

Para el almuerzo o la cena:

Sándwich Chick-fil-A Chicken Sandwich

Sándwich Spicy Chicken Sandwich

Nuggets a la parrilla de 8 unidades

Comida para niños (Nugget Kid’s Meal) de 5 unidades

