Portero nicaragüense se hace viral por imitar a Miss Universo durante los partidos [VIDEO]

Gabriel Urbina, arquero del club Primavera FC en Nicaragua, ha captado la atención internacional tras viralizarse en redes sociales por una celebración poco convencional: desfilar como Miss Universo tras cada atajada.

El gesto, inspirado en la modelo y activista Sheynnis Palacios, coronada Miss Universo en 2023, consiste en una caminata estilizada por el área chica, con poses, miradas a cámara y gestos que simulan una pasarela.

Los videos, difundidos principalmente en TikTok, han acumulado millones de reproducciones y generado reacciones divididas entre aficionados y comentaristas deportivos.

“Lo hago por orgullo y por diversión. Ella nos puso en alto, y yo quiero que el fútbol también tenga su momento de elegancia”, declaró Urbina en una entrevista a un medio local.

En redes sociales, ha sido apodado “la Sheynnis del fútbol”, y su estilo ha sido replicado por jóvenes en distintas partes del país. El fenómeno ha abierto conversaciones sobre identidad, expresión y representación en el deporte nicaragüense.

No obstante, también ha generado algunas críticas por considerar que lo que hace genera distracción en el juego. Urbina no es un peletero profesional, ya que juega en ligas amateurs.

Su salto a la fama se dio gracias a un partido amistoso contra creadores de contenido de El Salvador, donde, tras una atajada clave, realizó una pasarela inspirada en Sheynnis Palacios.



