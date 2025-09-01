Nicaragua elegirá en Miami a su representante para el Miss Universo

La representante de Nicaragua para el Miss Universo será elegida por primera vez en Miami, debido a las fuertes diferencias con el régimen de Daniel Ortega, luego de que Sheynnis Palacios ganara el certamen en el 2023.

En la cuenta en Instagram de la organización, han compartido algunos detalles de esta edición tan diferente para el concurso.

“La gran final de Miss Universe Nicaragua 2025 tendrá como presentadores a dos estrellas de talla mundial: la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera y el periodista internacional Iván Taylor. Una noche de elegancia, belleza y emoción, con dos personalidades que harán brillar nuestro escenario como nunca antes. Este 4 de septiembre en el James L. Knight Center, Miami”, escribieron.

Daniel Guevara, director de la franquicia, habló con La Prensa de Nicaragua sobre cómo tuvo un primer contacto con el Miss Universo cuando Sheynnis Palacios hizo una gira por Miami.

“Nuestro proyecto es formar mujeres inspiradoras, líderes, que con su voz logren llevar el nombre de Nicaragua a lo más alto posible”, afirmó.

Para este año, prepararon una plataforma con la que buscan que las chicas impacten a la gente, en un camino en el que solo una será coronada para viajar a Tailandia.

“Lo que buscamos es proyectar a estas mujeres de la mejor manera, para eso buscamos a las personas indicadas”, explicó sobre los preparadores detrás del concurso.

Cuando Sheynnis Palacios ganó, cientos de nicaragüenses, incluyendo a muchos opositores al gobierno de Daniel Ortega, salieron a las calles para celebrar. La corona de Miss Universo fue vista como un momento de unión y orgullo nacional, un respiro en un clima de tensión política.

Sin embargo, las celebraciones fueron vistas por el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como un acto de protesta y una amenaza a su poder. La vicepresidenta Murillo se refirió a los manifestantes como “golpistas” y acusó a los organizadores del certamen de intentar desestabilizar al país.

La situación escaló rápidamente. La directora de la organización Miss Nicaragua, Karen Celebertti, junto con su esposo e hija, fueron acusados de “traición a la patria” y de “conspiración” por supuestamente usar el concurso como una plataforma para el activismo político. Como resultado, les fue prohibido regresar a Nicaragua y fueron declarados apátridas.

