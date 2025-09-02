Powerball sube a $1,300 millones: ¿Cuánto dinero te llevarías en caso de ganar?

El premio mayor del Powerball sigue creciendo y ya se ubica en $1,300 millones de dólares, después de que el sorteo del Labor Day no arrojara a un ganador del gran pozo. La próxima cita con la suerte será el miércoles por la noche, cuando se lleve a cabo un nuevo sorteo con una opción de pago en efectivo estimada en $589 millones, antes de impuestos.

El lunes 1 de septiembre los números ganadores fueron: 8, 23, 25, 40 y 53, con la Powerball roja 5. Aunque nadie se llevó el premio mayor, varios boletos obtuvieron premios millonarios:

* 10 boletos acertaron los cinco números blancos y ganaron $1 millón cada uno.

* Se vendieron en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey (2), Nueva York, Pennsylvania y Virginia.

* Además, 3 boletos en Colorado, Indiana y New Hampshire lograron duplicar su premio a $2 millones gracias a la opción Power Play.

Un premio histórico

El acumulado de esta semana ya es el quinto más grande en la historia del Powerball y el noveno entre todos los juegos de lotería en Estados Unidos.

Este miércoles se vivirá el 41º sorteo consecutivo sin ganador del premio mayor, a solo un paso del récord histórico de 42 sorteos, alcanzado en abril de 2024, cuando finalmente un jugador de Oregon ganó $1,326 millones.

Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group y CEO de la Lotería de Iowa, subrayó en un comunicado: “EE.UU. ha esperado todo el año por la oportunidad de jugar por un premio de $1,000 millones”.

El historial de los premios más altos

El Powerball ha entregado sumas récord en los últimos años, como:

* $2,040 millones, California (noviembre 2022).

* $1,765 millones, California (octubre 2023).

* $1,586 millones, repartido en California, Florida y Tennessee (enero 2016).

* $1,326 millones, Oregon (abril 2024).

* $1,080 millones, California (julio 2023).

Estas cifras colocan al sorteo del miércoles dentro de la élite de los premios más altos en la historia de la lotería estadounidense.

El total del premio del Powerball que se llevará quien acierte todos los números dependerá del total de impuestos que debes pagar, según el estado dónde vivas. (Foto: G-Jun Yam/AP)

¿Cuánto se lleva un ganador después de impuestos?

El cálculo del premio neto es uno de los aspectos que más interesa a los jugadores. El gobierno federal aplica de inmediato una retención del 24%, y posteriormente se suma un ajuste por impuestos adicionales.

A estas deducciones hay que añadir los impuestos estatales, que varían en cada jurisdicción. Esto provoca diferencias millonarias dependiendo de dónde resida el afortunado.

Por ejemplo:

En California, Texas, Florida, Nueva Jersey o Tennessee, donde no se cobran impuestos estatales sobre la lotería, un ganador recibiría aproximadamente $314 millones en efectivo o $694.3 millones en pagos anuales.

En Nueva York, uno de los estados con mayor carga impositiva, el premio se reduciría a $259.7 millones en efectivo o $574.4 millones anualizados.

De acuerdo con estimaciones de USAMega.com, los premios netos fluctúan entre los $260 millones y $314 millones en pago único, dependiendo del estado.

Las chances de acertar los 6 números y convertirse en multimillonario son de 1 entre 292.2 millones, mientras que las probabilidades de obtener cualquier otro premio son de 1 en 24.9. Para dimensionar la dificultad, el Museo de Historia Natural de Florida recuerda que la probabilidad de sufrir una mordida de tiburón en el océano es mucho mayor que la de ganar el Powerball.

Ganadores recientes

En el sorteo del 27 de agosto, 6 boletos en Arizona, Nueva York y Virginia lograron premios de $1 millón o más. 3 jugadores más, en Mississippi, Ohio y Virginia, obtuvieron $2 millones gracias a la opción Power Play. Además, 50 participantes ganaron sumas menores, que oscilaron entre $50,000 y $200,000.

El último ganador del premio mayor apareció el 31 de mayo de 2025, cuando un residente de California se llevó $205 millones. Previamente, el 26 de abril, un jugador de Kentucky había ganado $168 millones.

Cómo participar

Los boletos cuestan $2 y están disponibles en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. El sorteo se realiza 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas (ET).

Quien resulte ganador el miércoles podrá elegir entre 2 modalidades de pago:

* Pagos anuales durante 30 años, con un incremento del 5% cada año.

* Un pago único en efectivo, estimado en $589 millones antes de impuestos.

Con el premio mayor en $1,300 millones, la expectativa crece y millones de jugadores ya se preparan para lo que podría ser una de las noches más memorables en la historia del Powerball.

