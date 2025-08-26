Consejos para elegir tus números en el Powerball

El jackpot de Powerball ha escalado a $815 millones de dólares, equivalentes a unos $367.9 millones si se opta por recibir un solo pago del premio en efectivo, tras no haberse registrado ningún ganador en el sorteo del pasado lunes 25 de agosto de 2025. Esta cifra lo posiciona entre los mayores premios de la historia del juego.

Los números ganadores fueron: 16, 19, 34, 37, 64 y Powerball 22, con multiplicador Power Play ×3.

No hubo ganadores del premio mayor. Sin embargo, se entregaron 2 premios de $1 millón a boletos vendidos en Georgia y Texas.

Adicionalmente, 26 boletos consiguieron $50,000 y también se otorgaron premios intermedios gracias al Power Play.

El próximo sorteo será el miércoles 27 de agosto de 2025.

Números más y menos sorteados en el Powerball: lo que dice la estadística

Aunque cada número tiene la misma probabilidad de aparecer, muchos jugadores consultan estadísticas históricas para elegir sus combinaciones. Aquí te presentamos datos fiables y actualizados, según información compartida por Lotto Numbers.

Números más sorteados (bolas blancas), datos hasta julio 2025

Según Powerball y estadísticas oficiales, los números con más apariciones son:

* 23 (348 veces)

* 39 (288)

* 16 (341)

* 22 (335)

* 32 (294)

Esta tendencia coincide con tablas externas que incluyen también: 20 (333) y otros como 12, 41, 36, 19.

Números menos sorteados (bolas blancas)

Según datos actualizados hasta julio 2025:

* 65 (76 veces)

* 60 (80)

* 68 (88)

* 66 (89)

* 67 (93)

Otras fuentes coinciden en que los menos frecuentes incluyen también 62, 64, 63.

Números menos frecuentes (bola roja)

En los últimos 8 años, los números menos sorteados han sido:

* 15 (solo 27 veces)

* Otros con pocas apariciones incluyen 13 (38 veces), 34 y 16

Números más frecuentes Powerball (bola roja)

Los números rojos más extraídos en ese periodo son:

* 18 (49 veces)

* 24 (48)

* 4 (47)

También aparecen con frecuencia: 14, 26, 25, 3, 21.

¿Qué indican estas estadísticas para los jugadores?

Es importante subrayar que, de forma técnica, todos los números tienen la misma probabilidad de salir en cada sorteo. Lo que ocurrió antes no afecta los resultados futuros. Esta creencia errónea se conoce como la falacia del jugador.

Como menciona un experto: “Cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo”; y la única forma real de mejorar las opciones de ganar es comprando más boletos, idealmente como parte de un grupo o “pool”.

