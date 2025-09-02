Regreso a clases en Nueva York: lanzan campaña de seguridad vial para proteger a los estudiantes

Con el regreso a clases programado para este jueves 4 de septiembre en Nueva York, autoridades estatales y la Asociación Atomovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) han unido esfuerzos para lanzar una campaña de seguridad vial dirigida a todos los conductores.

El objetivo es recordar la importancia de extremar precauciones en las calles y carreteras, especialmente en zonas escolares y alrededor de los autobuses amarillos que transportan a miles de estudiantes cada día.

Los expertos advierten que más del 25% de las muertes de peatones menores de edad en Estados Unidos ocurren después del horario escolar, cuando los niños regresan a casa caminando, en bicicleta o al abordar un autobús. “Los conductores seguros son la clave para mantener a los estudiantes protegidos en sus trayectos diarios”, afirmó Mark Gruba, especialista en comunicaciones de AAA Western and Central New York. “Nuestro mensaje es simple: haga de la seguridad estudiantil su máxima prioridad”.

Consejos de seguridad para conductores en Nueva York

AAA compartió una serie de recomendaciones básicas para reducir riesgos de accidentes en esta temporada de regreso a clases:

* Reduce la velocidad en vecindarios y zonas escolares.

* Detente siempre ante los autobuses escolares cuando encienden sus luces rojas y extienden la señal de alto.

* Elimina distracciones dentro del vehículo, como el uso de celulares.

* Respeta los cruces peatonales y cede el paso a los niños y sus familias.

* Espera lo inesperado, ya que los menores pueden cruzar sin previo aviso.

Los especialistas también animan a los padres a enseñar a sus hijos hábitos básicos de seguridad, como mirar en ambas direcciones antes de cruzar y evitar usar audífonos o dispositivos móviles mientras caminan cerca del tráfico.

Si vas al volante, debes tomar precauciones, sobre todo si transitas por zonas escolares. (Foto: Shutterstock)

Obligación de detenerse ante autobuses escolares

La ley en Nueva York es clara: cuando un autobús escolar detiene la marcha, enciende las luces rojas intermitentes y extiende la paleta de alto, todos los vehículos en ambos sentidos deben frenar. No hay excepciones.

“Cuando un autobús tiene las luces rojas encendidas y el brazo de alto desplegado, usted debe detenerse. No hay excusas”, advirtió Lynnea Crane, oficial de información pública de la Policía Estatal de Nueva York, Troop E.

Ignorar esta regla no solo pone en riesgo la vida de los niños, también puede generar sanciones severas que incluyen multas elevadas, puntos en la licencia e incluso la suspensión del permiso de conducir.

Responsabilidad para los jóvenes conductores

Los expertos también recordaron que los adolescentes que recién obtienen su licencia deben ser especialmente cuidadosos durante el regreso a clases. “Los conductores tienen una enorme responsabilidad de mantener seguros a sus pasajeros y a otros automovilistas”, señaló Richard Hyman, instructor principal de AAA WCNY. “Con el inicio del nuevo ciclo escolar, alentamos a los nuevos conductores, en particular a los estudiantes, a tomar buenas decisiones detrás del volante”.

Entre las recomendaciones para este grupo están: evitar manejar con exceso de pasajeros, no exceder los límites de velocidad y mantener siempre la atención en la carretera. Los padres, sugieren los instructores, deben acompañar a sus hijos en sus primeros trayectos hasta que adquieran más experiencia.

Precauciones en el mundo digital

Además de la seguridad vial, las autoridades hicieron un llamado a los padres que comparten en redes sociales fotos del primer día de clases de sus hijos. Aunque se trata de un recuerdo entrañable, publicar información sensible puede exponer a los menores a riesgos innecesarios.

Entre los datos que se recomienda no difundir se encuentran la edad y el grado escolar del niño, el nombre de la escuela, logotipos visibles en uniformes, nombres de maestros, números de autobuses, etiquetas de ubicación, así como imágenes de la fachada de la vivienda o del número de casa.

La recomendación es limitar la información, elegir fotos que no revelen datos privados y ajustar las configuraciones de privacidad en las plataformas digitales.

Un esfuerzo comunitario para un regreso seguro

El regreso a clases en Nueva York es un momento de entusiasmo para estudiantes y familias, pero también requiere un esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad en calles, carreteras y entornos digitales.

“Cuando toda la comunidad trabaja unida, con padres atentos, conductores responsables y autoridades vigilantes, podemos asegurar que los estudiantes lleguen a salvo a sus aulas y regresen sin incidentes”, concluyó Gruba.

Sigue leyendo:

* Regreso a clases en Nueva York: padres enfrentan el gasto más alto del país y temen por las redadas migratorias

* Regreso a clases 2025: ¿A qué hora deberían empezar las clases? El debate sobre el reloj biológico de los estudiantes

* Regreso a clases 2025: cómo elegir la mochila escolar ideal para prevenir lesiones