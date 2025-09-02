Reportan que Memo Ochoa estuvo muy cerca de firmar por el Real Madrid

La carrera de más de 20 años en el fútbol profesional del guardameta Guillermo “Memo” Ochoa, pudo haber tenido una de las historias más inesperadas del fútbol mexicano con el arquero del Tri que estuvo muy cerca de firmar con el Real Madrid en 2023.

Según reveló el periodista Mauricio Ymay en el programa Futbol Picante de ESPN, Ochoa llegó a conversar con el entrenador de porteros de Carlo Ancelotti para integrarse al equipo blanco antes del inicio de la temporada 2023-2024.

El plan era que el portero tomara el rol de segundo arquero, ya que el ucraniano Andriy Lunin buscaba salir del club tras varios años como suplente.

Sin embargo, el escenario cambió de manera inesperada: Courtois sufrió una grave lesión y Lunin decidió permanecer en Madrid, ganándose la titularidad. Con ello, la ventana para que Ochoa llegara al Santiago Bernabéu se cerró de golpe, con el ucraniano haciéndose con la titularidad y los españoles terminaron pactando con Kepa Arribalazaga, quien llegó a préstamo desde el Chelsea.

“Memo ya había hablado con el entrenador de porteros del Real Madrid para ser el segundo de Courtois. Pero se lesiona Courtois, Lunin se queda y se vuelve el uno. Entonces Memo se queda sin esa posibilidad. Se han combinado muchos factores a lo largo de su carrera para no ver a Memo en otro nivel de equipo en el futbol de Europa“, añadió Ymay.

El comentario de Ymay también hace referencia a la transacción que estuvo muy cerca de concretarse en 2011 cuando Ochoa estaba listo para unirse al PSG, pero una suspensión tras dar positivo en Clembuterol por comer carne contaminada derrumbó cualquier posibilidad de su llegada a París.

Tras fracasar su incorporación al Burgos de la segunda división española, Ochoa tendrá que poner como prioridad firmar cuanto antes con un club, esperando que pueda formar parte de la selección de México que disputará el Mundial 2026.

