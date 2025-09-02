Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del martes, 2 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí los resultados de hoy martes, 2 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 2 de septiembre

Los números ganadores son: 45 87 22

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 2 de septiembre

Los números ganadores son: 20 60 36 69 75 28 43 37 34 58 74 06 71 11 02 05 32 56 52 48

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 2 de septiembre

Los números ganadores son: 07 11 12 21 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 2 de septiembre

Los números ganadores son: 11 42 25

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez hecha la elección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a buen seguro. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para conseguir premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran diariamente en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, pues ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor será tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

