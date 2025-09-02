Trump insiste en que ordenará la intervención federal en Chicago y Baltimore

El presidente Donald Trump confirmó este martes que ordenará el despliegue de fuerzas del orden federales en Chicago y Baltimore para enfrentar la violencia, una decisión que ha provocado un rechazo inmediato de autoridades locales y organizaciones comunitarias.

“Vamos a entrar”, dijo Trump en la Oficina Oval al ser preguntado sobre la posibilidad de enviar a la Guardia Nacional a Chicago, aunque matizó que no precisará cuándo ocurrirá la operación, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

“Tengo una obligación. Esto no es un asunto político”, aseguró.

Rechazo en Illinois

El gobernador demócrata JB Pritzker, firme opositor del plan y considerado posible aspirante presidencial en 2028, descartó pedir ayuda a la Casa Blanca. “No llamaré al presidente para pedirle que envíe tropas a Chicago. Ya lo he dejado claro”, dijo en conferencia de prensa junto al alcalde Brandon Johnson y otros líderes estatales.

Pritzker calificó de “desquiciadas” las declaraciones de Trump y advirtió que la intervención federal podría generar más tensiones.

Reveló que la primera notificación sobre la medida llegó el sábado, cuando el jefe de la Policía Estatal recibió una llamada del sector de la Patrulla Fronteriza en California, anunciando que agentes federales serían enviados a Illinois, sin mayores detalles.

El fiscal general del estado, Kwame Raoul, adelantó que Chicago y el gobierno estatal interpondrán demandas en cuanto inicie la intervención. “El plan del presidente no se trata de combatir la delincuencia. Es puramente performativo”, declaró.

Cifras del crimen en Chicago

La ciudad registró 573 homicidios en 2024, la cifra más alta entre las grandes urbes estadounidenses. No obstante, los delitos violentos disminuyeron más de un 30% en el primer semestre del año, el descenso más pronunciado en más de una década, según datos municipales citados por AP.

Aun así, Trump calificó a Chicago como “la ciudad más peligrosa del mundo” y acusó al gobernador Pritzker y al alcalde Johnson de no controlar la violencia.

Johnson respondió señalando que el problema radica en el tráfico de armas desde estados vecinos con gobiernos republicanos. “Chicago seguirá teniendo un problema de violencia mientras los estados republicanos sigan teniendo problemas con las armas de fuego”.

Baltimore también bajo la mira

Trump amplió su advertencia a Baltimore, ciudad gobernada por demócratas, y aseguró que tiene la “obligación de proteger” a todo el país. El gobernador de Maryland, Wes Moore, y funcionarios locales también han expresado su rechazo a la llegada de agentes federales.

La Casa Blanca afirmó que, desde que comenzó la movilización de fuerzas federales el 7 de agosto, se han realizado más de 1,650 arrestos en distintas ciudades. “Estamos muy orgullosos de los esfuerzos federales para frenar la delincuencia”, dijo Trump.

