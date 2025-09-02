Víctimas del médico de Nueva York que las abusó sexualmente dicen que sentencia no es suficientemente severa

Un médico de Queens que se grabó a sí mismo manoseando a pacientes sedados y violando a mujeres drogadas que conoció por Internet fue condenado a 24 años de cárcel, pero algunas de las víctimas alegan que el castigo no fue lo suficientemente severo.

El exgastroenterólogo del New York-Presbyterian Queens, Zhi Alan Cheng, de 35 años, fue condenado luego de ser declarado culpable de cuatro cargos de violación en primer grado y tres cargos de abuso sexual en primer grado, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens.

Cheng se declaró culpable de los delitos sexuales en el mes de junio. A cambio de declararse culpable, la fiscalía acordó retirar los cargos de agresión sexual depredadora, evitando la pena máxima de cadena perpetua, informó NBC4.

En un principio fue acusado de más de 50 cargos criminales vinculados con el abuso sexual, señaló la oficina del fiscal.

“Esto le dice a todos en Queens y a cualquiera que esté escuchando, que siempre se puede llegar a un acuerdo en la oficina del Fiscal de Distrito, sin importar cuán buena sea la evidencia”, expresó Nicholas Liakas, abogado de los sobrevivientes de abuso sexual, a la prensa tras la sentencia.

Un grupo de sobrevivientes de las violaciones de Cheng criticó previamente a la oficina del fiscal de distrito de Queens por la “ligera” sentencia.

“Está saliendo airoso. Puede rehacer su vida porque es bastante joven”, declaro una de las víctimas tras su declaración de culpabilidad en junio.

“Tienes esta obligación con las víctimas de delitos, y estás dejando que la gente salga airosa de esta manera. ¿Por qué?”, dijo el sobreviviente.

El fallo le permitirá a Cheng salir de la cárcel cuando tenga 60 años, momento en el que tendrá que registrarse como delincuente sexual y también estar bajo 10 años de supervisión posterior a su liberación.

Melinda Katz, fiscal de distrito de Queens, elogió la sentencia y agradeció a los sobrevivientes por denunciar los actos de Cheng.

“Zhi Alan Cheng cometió una serie de actos atroces contra mujeres. Lo hizo tanto como ciudadano particular, agrediendo sexualmente a mujeres que eran sus parejas, como médico, agrediendo sexualmente a pacientes vulnerables que acudían al hospital en busca de ayuda”, declaró Katz.

“Como consecuencia de sus crímenes, cumplirá más de dos décadas de prisión, con 10 años de supervisión posterior a su liberación y deberá registrarse como delincuente sexual, probablemente por el resto de su vida”, dijo.

“Es muy importante expresar nuestra gratitud a la valiente sobreviviente que inicialmente se presentó para denunciar los crímenes del acusado, y a las otras víctimas que nos ayudaron a garantizar que ninguna otra mujer resultara herida en el futuro”, agregó el fiscal.

El depredador había trabajado como gastroenterólogo en el New York-Presbyterian Queens hasta que, a finales del 2022, una novia de él aseguró que la había dejado inconsciente en su apartamento en Astoria usando una mascarilla quirúrgica rellena de bolas de algodón empapadas en drogas.

Una mujer se comunicó con los fiscales luego de hallar los videos que mostraban a Cheng agrediéndola sexualmente a ella y a otras mujeres, explicaron las autoridades cuando descubrieron los perturbadores videos.

En las grabaciones se podía observar a Cheng manoseando a mujeres sedadas de hasta 19 años en el hospital, apuntaron los fiscales.

Otros videos tomados de la casa del sujeto lo muestran violando a mujeres inconscientes, aparentemente drogadas, al menos algunas de las cuales había conocido en sitios de citas en línea.

En total, el acusado admitió que violó a siete mujeres.

Asimismo, presento una declaración Alford (admitiendo culpabilidad penal pero expresando su inocencia) por otro cargo de abuso sexual desde acusaciones vinculadas con una octava mujer.

Las autoridades le decomisaron cocaína, fentanilo, ketamina, LSD y MDMA, además de drogas usadas para la sedación, como propofol y sevoflurano, indicaron los fiscales.

Los funcionarios estatales ordenaron a Cheng que permaneciera detenido sin derecho a fianza y le suspendieron su capacidad para ejercer la medicina mientras el caso sigue avanzando en los tribunales.

Sigue leyendo: