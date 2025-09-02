Zelle canceló cuenta del yerno del ministro de Defensa de Venezuela tras polémica por boda estimada en $300,000 dólares
La ceremonia eclesiástica sería en Canaima, con un itinerario de cuatro días que incluye vuelos en helicóptero al Salto Ángel y hospedaje en campamentos de lujo
La plataforma financiera estadounidense Zelle bloqueó la cuenta de Daniel Puglia Costas, yerno del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, después de que se desatara una polémica por los lujos de la boda de su hija Yarazetd Padrino Betancourt, cuyo costo se estima en más de $300,000 dólares.
El anuncio lo hizo la congresista republicana María Elvira Salazar, quien el lunes exigió públicamente a la empresa que investigara la utilización de su servicio para recibir regalos de boda en dólares.
“El descaro del narco–régimen no tiene límites. La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cártel de los Soles y prófugo de la justicia de Estados Unidos, está usando Zelle para recibir dólares como regalos de boda, mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo”, escribió la legisladora en X.
Un día después, la congresista confirmó que había recibido una llamada de Zelle notificándole que la cuenta de Puglia fue expulsada de la plataforma.
“Gracias por actuar con rapidez y por estar del lado del pueblo venezolano. Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares”, declaró Salazar, quien calificó la decisión como “un triunfo de la libertad y la justicia”.
“Hoy, Zelle se puso firmemente del lado del pueblo venezolano, del lado de la libertad y la justicia. ¡Muy bien!”, manifestó la republicana en la red social.
La lujosa boda de la hija del ministro de Defensa de Venezuela
La polémica estalló tras la filtración de la invitación a la boda civil, inicialmente prevista para el 6 de septiembre en los exclusivos Jardines Ecológicos Topotepuy en Caracas, y que posteriormente fue trasladada a instalaciones militares como Fuerte Tiuna o El Laguito, según fuentes citadas por medios locales.
La ceremonia eclesiástica está programada para el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con un itinerario de cuatro días que incluye vuelos en helicóptero al Salto Ángel, paseos en kayak, fiestas privadas en la playa y hospedaje en campamentos de lujo.
El presupuesto para esta segunda celebración fue estimado en $300,000 dólares, cifra que contrasta con el salario anual de Padrino López, calculado en apenas $12,000 dólares. Estos detalles los publicó Marshall Billingslea, un exalto funcionario del Pentágono y exsecretario contra el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, con experiencia en control de armas y en política exterior y seguridad nacional.
Las tarjetas entregadas a los invitados incluían recomendaciones de vestimenta, contactos de estilistas y una lista de regalos que enlazaba directamente con la cuenta Zelle del novio y con la tienda de lujo Iskia.
Redes familiares y negocios en Estados Unidos
El caso también ha revelado la conexión de la familia Puglia con negocios en Estados Unidos.
El exfiscal venezolano Zair Mundaray informó que el padre del novio Alfredo Puglia aparecería como propietario de Ferrelink Inversiones, con sede en Nueva York, además de presuntamente contar con propiedades en Miami.
Según, la dirección registrada corresponde a un apartamento residencial de lujo en Manhattan, vinculado con sociedades como Terajima Properties Corporation y Sky Frontier.
Mundaray advirtió en X que esta “alianza familiar con bienes y empresas activas en Estados Unidos” debe ser investigada por las autoridades norteamericanas.
El historial familiar también incluye a Alejandro Enrique Puglia Costas, hermano del novio, quien fue detenido en 2016 por presuntamente operar un dron en Caracas. En ese momento, figuraba como directivo de Ferrelink y tenía un cargo en la Asamblea Nacional venezolana.
