Zelle canceló cuenta del yerno del ministro de Defensa de Venezuela tras polémica por boda estimada en $300,000 dólares

La plataforma financiera estadounidense Zelle bloqueó la cuenta de Daniel Puglia Costas, yerno del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, después de que se desatara una polémica por los lujos de la boda de su hija Yarazetd Padrino Betancourt, cuyo costo se estima en más de $300,000 dólares.

El anuncio lo hizo la congresista republicana María Elvira Salazar, quien el lunes exigió públicamente a la empresa que investigara la utilización de su servicio para recibir regalos de boda en dólares.

“El descaro del narco–régimen no tiene límites. La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cártel de los Soles y prófugo de la justicia de Estados Unidos, está usando Zelle para recibir dólares como regalos de boda, mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo”, escribió la legisladora en X.

The shamelessness of the narco–regime has no limits.



The daughter of Vladimir Padrino López, minister of the Cartel de los Soles and wanted by U.S. justice, is using Zelle to collect dollars at her wedding which reportedly has a price tag valued at over $300,000.



While millions… https://t.co/nGAiHlYUXp — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 1, 2025

Un día después, la congresista confirmó que había recibido una llamada de Zelle notificándole que la cuenta de Puglia fue expulsada de la plataforma.

“Gracias por actuar con rapidez y por estar del lado del pueblo venezolano. Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares”, declaró Salazar, quien calificó la decisión como “un triunfo de la libertad y la justicia”.

I just received a call from @Zelle confirming that Daniel Puglia has been banned from using their platform. Thank you for acting quickly and for standing with the Venezuelan people.



No American company should ever be an accomplice to the narco-elite or their families. Today,… https://t.co/NiZJR8cag6 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 2, 2025

“Hoy, Zelle se puso firmemente del lado del pueblo venezolano, del lado de la libertad y la justicia. ¡Muy bien!”, manifestó la republicana en la red social.

La lujosa boda de la hija del ministro de Defensa de Venezuela

La polémica estalló tras la filtración de la invitación a la boda civil, inicialmente prevista para el 6 de septiembre en los exclusivos Jardines Ecológicos Topotepuy en Caracas, y que posteriormente fue trasladada a instalaciones militares como Fuerte Tiuna o El Laguito, según fuentes citadas por medios locales.

Yarazetd Padrino Betancourt, hija de Vladimir Padrino López | Foto: cortesía

La ceremonia eclesiástica está programada para el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con un itinerario de cuatro días que incluye vuelos en helicóptero al Salto Ángel, paseos en kayak, fiestas privadas en la playa y hospedaje en campamentos de lujo.

El presupuesto para esta segunda celebración fue estimado en $300,000 dólares, cifra que contrasta con el salario anual de Padrino López, calculado en apenas $12,000 dólares. Estos detalles los publicó Marshall Billingslea, un exalto funcionario del Pentágono y exsecretario contra el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, con experiencia en control de armas y en política exterior y seguridad nacional.

1/2 Clearly it’s good to be a cartel boss. On Oct 4, Vladimir Padrino Lopez is throwing a lavish wedding for his daughter in Cainama. The wedding will easily cost $300,000. (As 🇻🇪Defense Minister his yearly salary is $12,000.)



Meanwhile 5.1M Venezuelans are starving… pic.twitter.com/JfM0d3dsjJ — Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) August 31, 2025

Las tarjetas entregadas a los invitados incluían recomendaciones de vestimenta, contactos de estilistas y una lista de regalos que enlazaba directamente con la cuenta Zelle del novio y con la tienda de lujo Iskia.

Redes familiares y negocios en Estados Unidos

El caso también ha revelado la conexión de la familia Puglia con negocios en Estados Unidos.

El exfiscal venezolano Zair Mundaray informó que el padre del novio Alfredo Puglia aparecería como propietario de Ferrelink Inversiones, con sede en Nueva York, además de presuntamente contar con propiedades en Miami.

Según, la dirección registrada corresponde a un apartamento residencial de lujo en Manhattan, vinculado con sociedades como Terajima Properties Corporation y Sky Frontier.

#ATENCIÓN El novio de la millonaria boda de la hija de @vladimirpadrino se llama Daniel Puglia, su padre Alfredo Puglia es propietario de una empresa en los EEUU de nombre "Ferrelink Inversiones CA INC", con sede en Lexington AV. New York.

Puglia tiene una dirección en el Doral… pic.twitter.com/6W2v2G4yfa — Zair Mundaray (@MundarayZair) August 31, 2025

Mundaray advirtió en X que esta “alianza familiar con bienes y empresas activas en Estados Unidos” debe ser investigada por las autoridades norteamericanas.

El historial familiar también incluye a Alejandro Enrique Puglia Costas, hermano del novio, quien fue detenido en 2016 por presuntamente operar un dron en Caracas. En ese momento, figuraba como directivo de Ferrelink y tenía un cargo en la Asamblea Nacional venezolana.

