Chris Martin genera polémica por comentarios a fans israelíes durante show

El líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin, generó polémica por un incómodo momento durante el concierto que ofreció el domingo por la noche en el estadio de Wembley. El cantante invitó a dos jóvenes del público a subir al escenario y, al preguntarles de dónde eran, ellas respondieron que venían de Israel.

En un video publicado en redes sociales, se muestra a Martin junto a las dos fanáticas, visiblemente nerviosas, a quienes señaló como “seres humanos iguales en la Tierra”, mientras daba la bienvenida a palestinos entre el público, comentarios que empeoraron la situación.

“Voy a decirles esto. Estoy muy agradecido de que estén aquí como humanos. Los tratamos como iguales en la Tierra, sin importar de dónde vengan“, dijo el cantante en medio de una mezcla de abucheos y aplausos a las fanáticas después de que dijeran venir de Israel.

“Y aunque quizás resulte controvertido, también quiero darle la bienvenida a la gente en el público de Palestina. Creo que somos todos igualmente humanos”, agregó.

De acuerdo con el New York Post, los comentarios del intérprete de “Sparks” desataron críticas de la comunidad judía, que consideró humillante la situación para las jóvenes.

El YouTuber Yaakov Langer calificó las declaraciones como “repugnantes”, criticando que Martin no mencionó a los rehenes retenidos por Hamás y que, según él, no trató a los fans israelíes como seres humanos.

“Coldplay invitó a dos mujeres al escenario y luego las reprende y las hace sentir mal por ser… israelíes. No mencionó a los rehenes retenidos por Hamas. En realidad, no las trató como seres humanos”, escribió Langer en su cuenta de X.

Coldplay invited two women on stage then berates them and makes them feel bad for…being Israeli.



He didn’t mention the hostages being held by Hamas.



He didn’t actually treat them like human beings.



Disgusting. pic.twitter.com/m6D60mQYhg — Yaakov Langer (@jacklanger) September 1, 2025

Casey Babb, experto en antisemitismo criticó al cantante por no tratarlas como a cualquier otra seguidora.

“En lugar de apoyarlas y tratarlas como lo harías con cualquier otra seguidora, con dignidad, respeto y amabilidad, las hiciste sentir condicionalmente toleradas, deshumanizadas y culpables por ser judías”, aseguró.

El filántropo judío Ari Ackerman también se sumó las críticas en un video de Instagram.

“¿Estás diciendo que te alegra ver a estas dos mujeres a pesar de su nacionalidad? ¿Estás diciendo que es controvertido simplemente ser ciudadano de Israel? ¿Se supone que los israelíes deben estar agradecidos de que los veas como seres humanos?”, expresó.

Sigue leyendo: