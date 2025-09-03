Claudia Martín responde a su exesposo Andrés Tovar sobre su embarazo

Claudia Martín sostuvo un encuentro con los medios de comunicación tras pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Por ello, los reporteros le consultaron cuál era su opinión tras darse a conocer que tanto su exesposo Andrés Tovar como su pareja Maite Perroni le enviaron mensajes al enterarse de su estado de gestación con Carlos Said, su actual pareja sentimental, y dijo: “Cada quien tiene su vida”.

Luego de que uno de los periodistas mencionara que su exesposo le había dedicado unas palabras, ella le respondió: “Yo siempre le voy a desear lo mejor a toda la gente, que sea feliz y que cada quien se enfoque y se preocupe por sus vidas”. Al enterarse de que Maite también le dedicó unas palabras, le dijo: “Yo creo que las personas felices no molestan y no hacen daño a los demás“, respondió a Despierta América.

Martín ofreció una entrevista exclusiva a TVyNovelas y aseguró que, mientras muchos los juzgan por la rapidez en la que se dio todo, ella considera que cada pareja va caminando según la medida de sus posibilidades; tal es el caso de aquellos que pueden tener años juntos, pero aun así no son capaces de dar un paso más allá en el vínculo amoroso que tienen desde hace tanto.

“Yo creo que cada quien tiene su tiempo y su ritmo; a nosotros así nos pasó, y hay gente que se tarda años en formalizar su relación. Pienso que, mientras las dos personas sepan lo que quieren, no importa el tiempo”, detalló durante la conversación.

Carlos y Claudia mencionaron que ya se encuentran listos para tener más que el hijo que están esperando, ya que desean con todo su corazón crear una familia numerosa. Por ello, la actriz dijo que ella también está encantada con la idea, pero se debe esperar para conocer qué les dice el médico más adelante y, por lo pronto, seguirá disfrutando de su embarazo.

“Lo que quiero es que Dios me mande un ser de luz, de amor, igual de hermoso que su madre; y pues, tenemos una tarea muy importante como papás primerizos: no fallar como padres, enseñarles buenos valores, ser buenas personas, y hablo en plural porque no quiero solo un bebé, quiero muchos, y la fábrica ya está abierta”, agregó.

