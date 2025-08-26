Claudia Martín y Carlos Said comparten su anhelo por tener más hijos juntos

Carlos Said y Claudia Martín ofrecieron una entrevista exclusiva a TVyNovelas sobre esta etapa que están viviendo más allá de su matrimonio, dado que la actriz se encuentra embarazada de su primer bebé. Además, la mexicana se sinceró sobre la familia que están formando y explicó que tiene el deseo de que vengan muchos más integrantes porque quieren tener más hijos, aunque no reveló la cantidad exacta.

“Lo que quiero es que Dios me mande un ser de luz, de amor, igual de hermoso que su madre y, pues, tenemos una tarea muy importante como papás primerizos: no fallar como padres, enseñarles buenos valores, ser buenas personas, y hablo en plural porque yo no quiero solo un bebé, quiero muchos y la fábrica ya está abierta. Desde el día uno, Carlos dijo que quería muchos niños, pero ya empezamos”, dijo Claudia en la conversación.

Martín mencionó que todas las parejas son distintas y no todas van al mismo paso, por lo cual no entiende a las personas que de manera constante los critican sin razón aparente, ya que ambos estaban solteros cuando comenzaron a salir juntos tras la grabación de una telenovela.

“Yo creo que cada quien tiene su tiempo y su ritmo; a nosotros así nos pasó y ahora hay gente que se tarda años en formalizar su relación. Pienso que mientras las dos personas sepan lo que quieren, no importa el tiempo“, agregó Claudia en la entrevista.

La actriz mencionó las cosas que más le gustan durante su estado de gestación, así como también hay cosas que le repugnan y ya no tolera el hecho de poderlas consumir: “Me la paso comiendo todo el día, aunque he tenido ascos. Me encantaba el sushi, los crudos, pero ya no los puedo ver. Pepino, helado de coco, fruta fresca”.

Said explicó que todos los integrantes de la familia están demasiado alegres por el hecho de que viene un bebé en camino. Sin embargo, aclaró que la idea de tener más hijos también será conforme a las indicaciones que den los especialistas en el área de la salud: “Las abuelas están felices, mi suegro que por fin ya va a ser abuelo, los tíos, los padrinos, emocionados de que la familia crezca. Lo que diga mi doctora, pero la salud es lo primero”.

