Carlos Said habla de su amor con Claudia Martín y la diferencia de edad entre ellos

Carlos Said sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y le consultaron sobre lo que piensa de la diferencia de edad que él tiene con su esposa Claudia Martín, ya que él tiene 27 años mientras que ella recién cumplió 36. Además, la pareja se casó a mediados del mes de junio y se encuentra esperando la llegada de su primer bebé.

Para el actor, la diferencia de edad no es un obstáculo para permanecer al lado de la persona que ama. Recordemos que el vínculo sentimental surgió en uno de los proyectos más recientes en los que trabajaron juntos y fueron flechados por Cupido: “Nos llevamos 8 años. La verdad, yo no siento una diferencia de edad. De hecho, creo que la gente le dio más importancia que nosotros”, dijo en declaraciones retomadas por ¡Siéntese quien pueda!

El esposo de la actriz se sinceró, ya que desde que era muy pequeño sintió más empatía y cercanía con aquellas personas que eran mayores, razón por la cual jamás lo ha visto como un impedimento. Particularmente, para enamorarse considera que simplemente no hay un número establecido para que permanezcan uno al lado del otro: “Yo desde muy niño siempre preferí llevarme con gente mucho más mayor que yo. En el amor no hay edad“.

Fue a finales del mes de mayo cuando Carlos le pidió a Claudia que se convirtiera en su esposa y ella aceptó; aunque la gran sorpresa fue que, en menos de un mes, ya estaban casándose. Por ello, le preguntaron si existirá una ceremonia religiosa, y dijo que sí, pero no por el momento, ya que están organizados por los viajes que tienen pautados.

“La ceremonia religiosa ya viene, (sí) se va a llevar a cabo, nada más en el momento en que se acaben todos los viajes que ya compramos y tenemos programados”, explicó. En la celebración del matrimonio civil, explicaron que solamente estuvieron acompañados de personas cercanas a ellos.

Said manifestó que no solo se trata de festejar, dado que Martín tiene un embarazo avanzado y deben sentarse a organizar todo para evitar contratiempos: “Checar también el tema del trabajo, primero el bebé, y yo creo que después del nacimiento del bebé y que todos estemos bien con los calendarios, ya será la boda religiosa“, dijo frente a los medios de comunicación.

