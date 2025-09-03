Hombre en la India desapareció misteriosamente hace 8 años; su esposa lo encuentra en Instagram con otra mujer

Un extraño caso ocurrido en la India ha captado la atención de miles de personas y se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata de la misteriosa desaparición de Jitendra Kumar, un hombre originario del distrito de Hardoi, en Uttar Pradesh, quien fue reportado como desaparecido en 2018.

Lo sorprendente es que recientemente fue localizado, no gracias a la policía, sino a través de videos publicados en Instagram, donde aparece viviendo con otra mujer.

La boda y la desaparición

Según reportan medios indios, Kumar se casó en 2017 con una mujer identificada como Sheelu, en la aldea de Atamau. La pareja apenas llevaba un año de matrimonio cuando, de manera repentina, él desapareció sin dejar rastro.

La familia, angustiada por la ausencia de noticias, decidió interponer una denuncia formal en abril de 2018. La policía abrió una investigación para dar con el paradero del hombre, pero tras varios intentos y búsquedas, no lograron resultados.

La falta de avances provocó tensiones familiares. Los parientes de Jitendra llegaron a sospechar de Sheelu y la señalaron como posible responsable de lo ocurrido. Ella negó rotundamente las acusaciones y decidió regresar a la casa de sus padres.

Un hallazgo inesperado en redes sociales

Durante años, el caso se mantuvo sin resolución, hasta que recientemente ocurrió un giro inesperado. Mientras navegaba en redes sociales, Sheelu encontró por casualidad varios videos en Instagram donde aparecía un hombre idéntico a su esposo.

Las grabaciones fueron realizadas en la ciudad de Ludhiana, en Punjab, y lo mostraban en compañía de otra mujer. Según el relato de Sheelu a medios como NDTV, no había ninguna duda: se trataba de Jitendra. Lo más impactante, afirmó, fue comprobar que él había iniciado una nueva vida, aparentemente incluso casándose nuevamente.

El descubrimiento dejó perpleja a la esposa, quien había pasado años sin tener respuestas sobre el paradero de su marido.

Jitendra Kumar aka Babloo from Hardoi in UP left his house 7 years back because of continuous fight and harassment by his wife Sheelu. Family lodged a missing complain but Police not able to trace him.

Later he found love again and started a new life with another woman in… pic.twitter.com/BkbLgDgXcY — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) August 31, 2025

Con estas pruebas en la mano, Sheelu acudió a la comisaría de Sandila, la misma donde en 2018 interpuso la denuncia inicial. Allí entregó los videos como evidencia y solicitó que el caso se reabriera.

Las autoridades confirmaron que retomaron la investigación y que ahora se analizan las acciones legales a seguir. La policía de Uttar Pradesh señaló que Jitendra habría abandonado a su familia apenas un año después de casarse, dejando tras de sí una denuncia por desaparición que sigue vigente.

Consecuencias legales para el hombre

De acuerdo con la ley india, si se confirma que Jitendra contrajo matrimonio nuevamente sin haber disuelto legalmente el anterior, podría enfrentar cargos de bigamia, un delito penado en el país.

Además, las autoridades evalúan si el hombre deberá responder por haber fingido su desaparición y por las posibles afectaciones legales y emocionales que su abandono provocó en su familia.

La policía destacó que las grabaciones en redes sociales serán fundamentales para determinar las responsabilidades legales que correspondan en este caso.

El caso no tardó en generar revuelo en internet. Los videos en los que aparece Jitendra con su nueva pareja comenzaron a circular en Instagram y otras plataformas, acumulando comentarios y compartidos de usuarios asombrados por la historia.

Muchos internautas expresaron indignación al conocer que el hombre habría dejado atrás a su esposa y a su familia sin dar explicaciones, mientras otros exigieron que enfrente consecuencias legales.

