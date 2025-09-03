ICE arrestó a 10 indocumentados acusados por delitos sexuales en California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el resultado de un operativo en el Valle Central de California, en donde arrestaron a diez inmigrantes indocumentados, los cuales han cometido delitos sexuales. En un comunicado señalaron que “estos criminales vivían en una ciudad santuario protegidos por el gobernador del estado”.

Las personas que fueron arrestadas tenían años viviendo en California sin papeles, son ciudadanos de distintos países como Laos, India, México, Guatemala, todos se encuentra bajo custodia de ICE.

“Están fuera de nuestras calles”

“Gracias a los valientes hombres y mujeres de ICE, estos desórdenes están fuera de nuestras calles”, declaró un portavoz del DHS a través de un comunicado.

Los funcionarios de ICE señalaron que estas personas se encontraban en una de las ciudades conocidas como santuarios en donde adoptan políticas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración con el fin de proteger a los inmigrantes.

“Políticos como Gavin Newsom los protegen”

“No es de extrañar que estos criminales acudan en masa al estado santuario de California, donde políticos como Gavin Newsom los protegen y les permiten andar libremente por nuestras calles, poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses”, expuso el portavoz.

Los inmigrantes arrestados son:

José Ventura Gómez Rivera de El Salvador con una condena por actos lascivos y obscenos con una niña menor de 14 años.

de El Salvador con una condena por actos lascivos y obscenos con una niña menor de 14 años. Antonio Miguel Francisco de México con una condena por actos lascivos y obscenos con una niña menor de 14 años.

de México con una condena por actos lascivos y obscenos con una niña menor de 14 años. Sithideth Aphayvong de Laos con una condena por abusar sexualmente de una víctima menor de 18 años. Tiene un extenso historial criminal, incluidos múltiples delitos de drogas y una condena por no actualizar el registro de delincuentes sexuales.

de Laos con una condena por abusar sexualmente de una víctima menor de 18 años. Tiene un extenso historial criminal, incluidos múltiples delitos de drogas y una condena por no actualizar el registro de delincuentes sexuales. Gurmeet Singh de la India, acusado de enviar material obsceno.

de la India, acusado de enviar material obsceno. Casar Ozuna Martínez de México con una condena por actos lascivos y obscenos con un menor.

de México con una condena por actos lascivos y obscenos con un menor. Arturo López Ramírez de México, condenado por sodomía por uso de la fuerza.

de México, condenado por sodomía por uso de la fuerza. Miguel Jiménez Jiménez de México, condenado por intentar reunirse con un menor para cometer un delito sexual.

de México, condenado por intentar reunirse con un menor para cometer un delito sexual. Fabián Pérez Ornelas de México con una condena por contactar a una menor de 18 años con fines sexuales.

de México con una condena por contactar a una menor de 18 años con fines sexuales. Wilmar Aramis Vásquez López de Guatemala con una condena por acto lascivo contra una niña menor de 14 años.

de Guatemala con una condena por acto lascivo contra una niña menor de 14 años. José Mancilla Núñez de México condenado por agresión sexual.

“Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, ningún lugar es un refugio seguro para los inmigrantes ilegales delincuentes. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestras leyes, te perseguiremos, te arrestaremos, te deportaremos y nunca regresarás”, sentenció.

