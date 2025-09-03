¿Qué opinan ahora los latinos que votaron por Trump? (podcast)

El presidente Donald Trump logró más del 40 por ciento de los votos de latinos o hispanos en la elección de 2024, pero sus políticas no están gustando a todos esos votantes, quienes comienzan a expresar descontento y se arrepienten de haber apoyado al republicano.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Equis Research encontró que una cuarta parte de los latinos que apoyaron a Trump están “decepcionados con su desempeño o se arrepienten completamente de haber votado por él” y de los republicanos en general.

“Al preguntarles sobre su voto por Donald Trump el año pasado, el 8% de los votantes latinos expresó un arrepentimiento total, el 19% está decepcionado con el presidente y el 71% tiene una opinión positiva sobre su elección”, indica el reporte.

Estos votantes, de hecho, ya piensan cómo votarían en las elecciones intermedias de 2026, cuando se eligen a congresistas, por lo que el 53% de los latinos afirma que apoyaría al candidato demócrata frente al 29% que apoyaría al candidato republicano.

“Existe margen de crecimiento para ambos partidos, ya que el 18% de los votantes latinos aún no se posiciona en ninguno de los dos bandos”, advierte el reporte.

Actualmente, el 11% de los votantes latinos de Trump en 2024 afirma que votaría por un demócrata en 2026, en comparación con el 3% de los votantes de Harris que apoyarían a un candidato republicano.

María Isabel Di Franco Quiñonez, directora de investigación de Equis Research, explica estos y otros hallazgos del reporte en el podcast “El Diario Sin Límites”.

>> ¿Qué ha hecho que los votantes latinos estén decepcionados de Trump?

>> ¿El actual rechazo a Trump tendría un impacto entre latinos hacia los republicanos?

>> ¿Cuáles son los temas que más preocupan a latinos?

Más episodios:

· ICE y tráfico de drogas: el caso que involucra a CoreCivic

· ¿Cómo Trump amplía el despliegue de la Guardia Nacional contra inmigrantes?

· ¿En qué va la demanda por visa humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela?

· ¿Por qué preocupa la militarización de la frontera sur de Estados Unidos?