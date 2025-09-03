Petro critica a EE.UU. por matar a 11 presuntos narcotraficantes durante operación en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el reciente operativo naval de Estados Unidos en el Caribe al calificar de “asesinato” la muerte de 11 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua a bordo de una embarcación con drogas.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario colombiano expresó su oposición al desenlace de la operación: “si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, afirmó Petro, compartiendo imágenes del ataque divulgadas inicialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, Petro enfatizó que en su país se ha priorizado la captura de individuos implicados en el transporte de narcóticos sin recurrir a la fuerza letal. Según él, los traficantes son a menudo “jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, no los cabecillas de las organizaciones criminales.

Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo.



Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico pic.twitter.com/Z55UEMIpsD — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Estados Unidos Justifica su despliegue naval

Entretanto, el presidente Donald Trump, defendió el operativo. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump declaró que la Marina de EE.UU. había destruido una embarcación de narcotraficantes como parte de un esfuerzo para “frenar el flujo de drogas” desde las costas venezolanas.

La operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear, fue presentada por la Casa Blanca como una medida necesaria y ha asegurado contar con el apoyo de varios países latinoamericanos.

En su papel como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el gobierno colombiano manifestó su “rechazo” a la “lógica de intervención” en una reunión virtual de cancilleres. La cumbre fue convocada para discutir el despliegue naval de Estados Unidos, una operación que se lleva a cabo en aguas cercanas a Venezuela y que ha generado preocupación en la región.

Con información de EFE

