Quiénes recibirán en septiembre pagos directos de $1,702 del gobierno

Miles de residentes de Alaska están a punto de recibir un alivio económico gracias al dividendo anual del Fondo Permanente del estado. El próximo pago directo será de $1,702 dólares, pero no todos califican para obtenerlo.

¿Qué es el Fondo Permanente de Alaska?

Desde 1982, el Programa de Dividendos del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés) distribuye entre los residentes del estado una parte de las ganancias generadas por regalías minerales invertidas en el mercado.

El monto anual depende de dos factores: el número de solicitantes elegibles y el promedio de ingresos netos de los últimos cinco años fiscales.

En 2025, el pago fijado es de $1,702 dólares por persona.

Para poder recibirlo, los residentes debieron haber vivido en Alaska durante todo 2024 y demostrar intención de seguir en el estado.

Fechas de pago

Los pagos se realizan en etapas según el estatus de cada solicitante:

-Quienes figuraban como ‘Eligible-Not Paid’ el 21 de agosto ya recibieron su pago inicial.

-El siguiente grupo, con ese mismo estatus registrado al 3 de septiembre, recibirá su depósito el 11 de septiembre.

-Posteriormente, quienes aparezcan con la misma clasificación el 18 de septiembre obtendrán su pago el 2 de octubre.

-Finalmente, los que se mantengan en ese estatus al 13 de octubre recibirán su dinero el 23 de octubre, marcando el último pago del calendario 2025.

Declaraciones oficiales

La directora de la División del PFD, Genevieve Wojtusik, dijo: “Nuestra misión es administrar el programa del dividendo del fondo permanente asegurando que todos los alaskeños elegibles reciban puntualmente sus dividendos, que se persiga el fraude y que todos los actores internos y externos sean tratados con respeto”.

Rumores sobre cheques de estímulo

El anuncio llega en medio de rumores sobre un supuesto cuarto cheque de estímulo federal de $1,390 dólares.

Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) desmintió esas versiones, aclarando que no existe tal programa y que los únicos pagos confirmados en septiembre corresponden al dividendo de Alaska.

Sigue leyendo:

– Reembolsos por inflación en NY: ¿Quiénes reciben hasta $400?

– Programa ofrece pagos de $850 al mes por un año

– Por qué deberías tener la menor cantidad de dinero posible en tu cuenta corriente