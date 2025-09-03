Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del miércoles, 3 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy miércoles, 3 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 3 de septiembre

Loto Más: 10

Super Más: 12

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Los números ganadores son: 05 42 37

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Los números ganadores son: 79 52 12 33 10 15 16 14 69 53 56 65 32 63 59 19 36 58 09 72

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Los números ganadores son: 02 06 23 26 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Los números ganadores son: 45 03 27

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un ticket en cualquiera de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez hecha la elección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor será tuyo.

No obstante, puedes ganar premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El sorteo consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria