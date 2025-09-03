Rusia bombardea el oeste de Ucrania y Polonia despliega aviones de la OTAN

Rusia ejecutó una serie de ataques aéreos durante la noche y la madrugada, al desplegar más de 500 drones y misiles contra Ucrania, donde se registraron explosiones en el occidente del país, lo que obligó a Polonia a activar aviones de la OTAN en respuesta.

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea Ucraniana precisó que en la operación se emplearon un total de 502 drones de ataque y señuelo, junto con 24 misiles. Las defensas ucranianas, al interceptar las municiones, derribaron o neutralizaron 430 drones y 21 misiles, informó ABC News.

Asimismo, Ucrania precisó que se documentaron impactos de 69 drones y tres misiles en catorce ubicaciones. Se reportó adicionalmente la caída de escombros de las municiones derribadas en un total de catorce lugares distintos.

Impacto en infraestructuras ucranianas y víctimas

Las autoridades locales confirmaron además que los bombardeos afectaron a varias regiones ucranianas. El jefe de la administración regional de Khmelnytskyi, Serhiy Tyurin, afirmó que una persona murió en esa región y que en la ciudad se derribaron dos misiles y tres drones.

En la capital, Kiev, Tymur Tkachenko, el jefe de la administración municipal, afirmó que al menos un dron se estrelló. En Lviv, a unos 64 kilómetros de la frontera polaca, el alcalde Andriy Sadovyi declaró que 15 drones rusos atacaron la ciudad, lo que resultó en la destrucción parcial de un almacén.

Por su parte, Ihor Polishchuk, alcalde de Lutsk, comunicó que los drones causaron daños en la “infraestructura civil”. En Ivano-Frankivsk, Svitlana Onyshchuk, jefa de la administración militar, confirmó que los ataques provocaron un incendio en un polígono industrial, lo que requirió la movilización de 130 bomberos de emergencia.

Zelenski señaló que se trató de un ataque masivo

Tras el ataque, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó los eventos como un “ataque masivo” que impactó en la infraestructura civil y áreas residenciales. Zelenskyy, en una publicación en las redes sociales, escribió: “Estos son ataques rusos claramente demostrativos… Esta agresión continúa únicamente debido a la falta de presión suficiente, principalmente sobre la economía de guerra rusa”.

Al mismo tiempo, la OTAN en Polonia tomó medidas de precaución. El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en una publicación en la plataforma X que sus aviones despegaron en respuesta a los “ataques rusos contra instalaciones ubicadas en el territorio de Ucrania”.

