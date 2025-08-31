Aaron Judge ingresó al Top 5 de los máximos jonroneros de New York Yankees

El jardinero y Capitán de New York Yankees, Aaron Judge, consiguió este domingo un nuevo hito como estrella de los Mulos al disparar el jonrón 358 de su carrera e inscribir su nombre en la lista de los máximos jonroneros históricos del equipo.

La derrota de este domingo de los Yankees 3-2 ante Chicago White Sox, puso freno a la racha de siete victorias consecutivas que tenían los del Bronx pero no detuvo el poder de un Judge que por segundo día consecutivo se fue para la calle.

En esta ocasión fue apenas en el primer inning que el Juez dio el batazo de vuelta completa para poner a ganar a los Yankees, aunque su aporte terminó siendo insuficiente para hacerse con la victoria.

La conexión se convirtió en su cuadrangular número 43 del año, que le sirvió para igualar en el quinto puesto de la lista histórica a otra leyenda de los Yankees como Yogi Berra, en una lista que lidera por amplia ventaja Babe Ruth, con 659 HR.

Ahora, con solo cuatro jonrones más antes del final de temporada, Judge pudiera terminar adueñándose también del cuarto puesto histórico que se encuentra en manos del inolvidable Joe DiMaggio (361).

Entre Babe Ruth, Berra y Di Maggio también se encuentran Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) ocupando respectivamente el segundo y tercer puesto de los jonroneros del Bronx.

Hasta el momento Judge luce favorito para reeditar el premio al Jugador Más Valioso que logró en 2024, al promediar .324 de bateo, acumular 97 impulsadas y un porcentaje de embasado de 1.117.

Mira el jonrón de Judge aquí:

Career home run No. 358 for Aaron Judge, tying him with Yogi Berra for 5th-most in @Yankees history! pic.twitter.com/5y9diT5I2Z — MLB (@MLB) August 31, 2025

