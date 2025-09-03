Trinidad y Tobago aplaude ataque de EE.UU. contra embarcación proveniente de Venezuela

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, manifestó su respaldo al reciente ataque de Estados Unidos a una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico, que salió desde las costas de Venezuela.

Persad-Bissessar afirmó que el Ejército estadounidense debería eliminar “violentamente” a todos los traficantes de drogas, luego de que el presidente Donald Trump vinculara la embarcación con la organización criminal Tren de Aragua, informó EFE.

“La masacre de nuestro pueblo está alimentada por los malvados traficantes de los carteles. No siento ninguna compasión por los traficantes; el Ejército estadounidense debería eliminarlos a todos violentamente“, declaró Persad-Bissessar.

La primera ministra añadió que el tráfico ilegal de drogas y armas “ha causado muerte y destrucción en nuestra sociedad durante los últimos 25 años. Que Dios bendiga y proteja a los miembros del Ejército estadounidense que participan en la misión. Sus esfuerzos salvarán muchas vidas en nuestro país y en la región”.

Detalles de la operación en el Caribe

Estados Unidos informó el martes de un “ataque letal” contra una pequeña embarcación atribuida al Tren de Aragua. El operativo, que utilizó fuerza militar desplegada en el Caribe, resultó en la muerte de 11 supuestos “narcoterroristas” que navegaban con drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

El presidente Donald Trump aseguró que la Armada había destruido la embarcación en el momento del suceso. El dispositivo militar consistió en al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, y contó con el apoyo de un escuadrón anfibio que movilizó tres navíos y más de 4,500 efectivos.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos se desplegó en aguas caribeñas cerca de su país con la intención de “las riquezas naturales” de la nación. Maduro rechazó el argumento de Washington sobre una operación para combatir el narcotráfico.

