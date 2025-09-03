Trump está “muy decepcionado” de Putin y lo acusa de conspirar junto con China contra EE.UU.

El presidente Donald Trump, dijo en una entrevista de radio que está “muy decepcionado” por la resistencia de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras su cumbre en Alaska. Y más tarde, lo acusó junto con los gobernantes de China, Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos, mientras estaban reunidos en Pekín.

“Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo”, declaró Trump en el programa de radio de Scott Jennings cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. “Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado”.

No le preocupa reunión de Rusia y China

Trump, sin embargo, no dijo cuáles serían las posibles consecuencias que enfrentaría Rusia, pese a haber fijado recientemente un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo de paz que vence a finales de esta semana.

El líder estadounidense añadió que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China, pese a que Putin se reunió el martes en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, antes de un gran desfile militar.

“No estoy en absoluto preocupado”, dijo Trump. “Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer”, aseguró.

China, Corea del Norte y Rusia conspiran contra EE.UU.

Pero más tarde, el mandatario ocupó su red social para acusar a Putin, Xi Jinping y Kin Jong-un de conspirar contra EE.UU.

“Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración”, escribió Trump en Truth Social.

“Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, añadió Trump en su mensaje.

“No reconoce” sacrificio de soldados estadounidenses

Kim y Putin fueron invitados al gran desfile militar que conmemoró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El republicano también acusó a China de “no reconocer” el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El encuentro de los tres mandatarios se da justo dos semanas después de que Donald Trump encabezara una histórica reunión con Vladimir Putin en Alaska, en una bilateral que no encontró acuerdos para un cese al fuego en Ucrania.

