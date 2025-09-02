Trump difunde imágenes del hundimiento de embarcación que salió de Venezuela y confirma 11 víctimas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las Fuerzas Militares de su país llevaron a cabo un operativo en el Caribe contra un barco cargado con drogas que partió de Venezuela y que, según dijo, estaba tripulado por 11 integrantes del Tren de Aragua (TDA) que fueron dados de baja.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, señaló Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social, acompañado de imágenes del hundimiento de la embarcación.

El mandatario afirmó que la TDA es una “Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro”, a la que acusó de asesinatos en masa, narcotráfico, trata sexual y violencia en Estados Unidos y la región.

De acuerdo con el mensaje de Trump, el ataque ocurrió mientras los tripulantes se encontraban en aguas internacionales trasladando narcóticos ilegales hacia territorio estadounidense.

“El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido”, aseguró. Y advirtió: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”.

Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist Organization, operating under the control of Nicolas… pic.twitter.com/2bEDDiZsRl — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 2, 2025

“Ataque letal”

Horas antes, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente ya había adelantado la operación militar.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Pasó hace unos momentos”, dijo Trump, al subrayar que el cargamento procedía de Venezuela. “Tenemos muchas drogas llegando a nuestro país desde hace mucho tiempo… Así que lo sacamos”, agregó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también confirmó la acción militar y la describió como un “ataque letal”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X escribió: “Como @potus acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

