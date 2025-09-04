Así quedó la tabla de las eliminatorias Conmebol: 6 clasificados y solo falta definir el cupo del repechaje

Las Eliminatorias Sudamericanas tuvieron este jueves una jornada crucial que definió la suerte cuatro selecciones rumbo al Mundial 2026. Cuatro de los cinco partidos de esta 17ª fecha del torneo se jugaron al mismo horario, ya que tenían en disputa los últimos tres boletos directos y el pase al Repechaje.

En Conmebol, Argentina, Brasil y Ecuador ya habían sacado la clasificación directa. La lista a nivel mundial se completa con los tres países organizadores (Canadá, México y Estados Unidos) junto con Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda.

Por las Eliminatorias Sudamericanas, otros tres equipos lograron el pase directo a la Copa del Mundo 2026: Uruguay, Colombia y Paraguay.

A falta de una fecha para el final, las posiciones lo tienen a Argentina en lo más alto con 38 puntos, seguido por Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia (25) y Paraguay (25). Como se mencionó, todos clasificados.

Venezuela y Bolivia por el último cupo

La batalla por el Repechaje es de lo más reñido. Por el momento, Venezuela (18) estaría accediendo, pero un punto menos tiene Bolivia y ambos disputarán entre sí el boleto en la última jornada.

La Vinotinto depende de sí misma para jugar un Mundial por primera vez en su historia aunque tendrá un duro encuentro final frente a Colombia en Maturín. Bolivia recibirá a Brasil en el Alto.

Con una Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones por primera vez en la historia, la FIFA realizará también un Repechaje especial que se desarrollará entre el 26 y el 31 de marzo del 2026. De los seis equipos que llegarán a la Repesca (1 de Conmebol, 1 de Oceanía, 1 de África, 1 de Asia y 2 de Concacaf), los dos mejores ubicados por Ranking FIFA estarán directamente en las dos “finales” por los últimos dos boletos disponibles y los otros cuatro afrontarán las semifinales. Hasta ahora, Nueva Caledonia (por Oceanía) es el único ya clasificado para este mini torneo.

La FIFA ya confirmó que el sorteo que organizará los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center de Washington DC a partir de las 12 horas (local). Es decir que el orden de las zonas se celebrará sin la confirmación de algunos de los clasificados.

Seguir leyendo:

Messi se despide de su público con doblete en la goleada de Argentina sobre Venezuela

Uruguay certificó su clasificación al Mundial 2026 con golazo de Rodrigo Aguirre ante Perú

Tragedia en Brasil: Arquero de futsal falleció poco después de lucirse atajando un penal [Video]