El mejor restaurante escondido de Nueva York está en el Bronx: Louie & Ernie’s Pizza

Una pequeña pizzería Louie & Ernie’s, ubicada en el Bronx, se ganó el título del mejor restaurante escondido de Nueva York, según el más reciente resumen de publicado por Food Republic.

Los neoyorquinos no dudaron en seleccionar un lugar, pequeño, sencillo, con historia y mucho sabor como la mejor opción para comer en la gran manzana, donde sirven una pizza con salchicha con hinojo esparcida sobre una de masa fina y untada en salsa que conquista a los comensales.

Las pizzas humeantes, llenas de sabor que se sirven en Louie & Ernie’s Pizzas, son de esas que se doblan y se disfrutan bocado tras bocados con una rapidez que no se espera que se enfríen.

Food Republic hizo un resumen de los mejores restaurantes pequeños de cada estado en donde hay sabor, historia, nada de lujos y quizás hasta menús escritos a mano.

La pizza de salchicha, el plato estrella de Louie & Ernie’s

Louie & Ernie’s es un restaurante pequeño con fachada de casa que sirve pizzas, inicialmente desde 1947 en Harlem en 1947, y luego desde su ubicación actual desde 1959. En la actualidad, la pizzería está dirigida por John y Cosimo, quienes asumieron el reto de Ernie desde 1987.

El plato estrella de este pequeño restaurante es la pizza bien hecha de salchicha con masa muy fina, salsa y una buena cantidad de la salchicha con hinojo.

Este local cuenta con pocas mesas, que no limita a los comensales que bordean el patio trasero y en los capós de los vehículos para disfrutar cada bocado. Es un lugar que se siente auténtico, sin pretensiones, y arraigado en la comunidad de El Bronx, destaca una reseña de Time Out.

El éxito de esta pizzería está en las personas que lo visitan a diario: familias, bomberos y equipos de ligas infantiles. Eso es lo que lo convierte en un lugar especial y vibrante.

