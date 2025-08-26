¿Antojo de pizza? Aquí están las mejores ofertas de la temporada y dónde encontrarlas

Las dos cadenas de pizzas más grandes de Estados Unidos, Pizza Hut y Domino’s, lanzaron ofertas especiales de temporada, con nuevos sabores y precios que van desde los $5 hasta los $9,99.

Domino’s Pizza anunció el regreso de su promoción “La Mejor Oferta” a partir del 25 de agosto y por tiempo limitado. Esta oferta de cualquier pizza con cualquier ingrediente por $9,99 cada una.

La promoción de Domino’s de $9,99 incluye pizzas hechas a de masa artesanal, estilo Nueva York, sin gluten y masa fina y crujiente. También cuentan con una variedad de salsas y aderezos. Los clientes pueden optar por la masa rellena de parmesano por un cargo adicional.

Los clientes de Domino´s pueden pedir cualquier pizza con cualquier ingrediente por $9,99 cada una. Crédito: Domino´s | Cortesía

Crafted Flatzz: la nueva creación de Pizza Hut

La línea de pizzas Crafted Flatzz ofrece sabores intensos. Crédito: Pizza Hut | Cortesía

Pizza Hut hizo recientemente un lanzamiento global simultáneo más grande en la historia con su nueva creación Crafted Flatzz. Se trata de una nueva línea de pizzas de edición limitada que ofrece a los fanáticos sabores intensos para los momentos de pizza individual en más de 20 países del mundo.

Para Estados Unidos, esta creación ofrece pollo picante Nashville; mientras que para el otoño llegará al Reino Unido en la versión pesto vegetariano con llovizna balsámica; y Taiwán incorporará la barbacoa coreana al menú.

Además, hay varias ofertas activas como Pizza Personal Pan de $2 los martes y el nuevo lanzamiento de la pizza Crafted Flatzz por solo $5 antes de las 5 p. m. en EE. UU.

¿Cuáles son los sabores de la Crafted Flatzz?

Las pizzas Crafted Flatzz están disponibles en cuatro sabores. Crédito: Pizza Hut | Cortesía

La nueva línea de pizzas se dedica a brindarles a los amantes de la pizza sabores artesanales de alta calidad para probar a un excelente precio, presentando Pollo Picante Nashville: Si te gusta el picante, esta es tu pizza. Tiene pollo crujiente y picante estilo Nashville, cebollas frescas, queso mozzarella derretido y una salsa ranch de pepinillos para un contraste perfecto.

Pollo, Tocino y Ranch: una combinación que es un clásico con pollo crujiente, tocino ahumado de madera de manzano, salsa ranch suprema, queso mozzarella y un toque de parmesano con orégano.

una combinación que es un clásico con pollo crujiente, tocino ahumado de madera de manzano, salsa ranch suprema, queso mozzarella y un toque de parmesano con orégano. Tres Quesos : para los amantes del queso, esta pizza ofrece una combinación de salsa marinara dulce con una mezcla pegajosa de quesos mozzarella, parmesano y romano, y un toque final de orégano.

: para los amantes del queso, esta pizza ofrece una combinación de salsa marinara dulce con una mezcla pegajosa de quesos mozzarella, parmesano y romano, y un toque final de orégano. Dúo de Pepperoni : los amantes del pepperoni encuentran en esta pizza una delicia crujiente sobre una base de salsa marinara dulce y mozzarella, todo cubierto con un sabroso condimento de queso

: los amantes del pepperoni encuentran en esta pizza una delicia crujiente sobre una base de salsa marinara dulce y mozzarella, todo cubierto con un sabroso condimento de queso Lo Último: Una pizza llena de sabor con la base es una salsa marinara dulce y queso mozzarella, y encima lleva pepperoni, salchicha italiana, cebollas caramelizadas, pimientos asados y tomates.

Sigue leyendo:

.Cómo conseguir pizza por solo $2 en Pizza Hut todos los martes

.6 pizzerías de Nueva York conquistaron la lista de las mejores del mundo

.La mejor pizza del mundo está en Nueva York