El premio mayor de Powerball crece a $1,700 millones, el tercero más grande en la historia de la lotería de EE.UU.

El Powerball volvió a hacer historia. El premio mayor de la popular lotería estadounidense se disparó a $1,700 millones de dólares, después de que en el sorteo del miércoles nadie lograra acertar los seis números ganadores. El anuncio fue confirmado por la Multi-State Lottery Association, organismo que administra el juego en 45 estados del país.

Los números sorteados en la jornada del miércoles fueron 3, 16, 29, 61, 69 y el Powerball 22, con un multiplicador Power Play de 2. Sin embargo, ninguno de los millones de boletos vendidos coincidió en su totalidad, lo que elevó de inmediato el monto acumulado para el próximo sorteo.

Un premio que rompe récords

El nuevo pozo de $1,700 millones se ubica como el tercer premio más grande en la historia del Powerball y de todas las loterías de Estados Unidos. Solo ha sido superado por el récord absoluto de $2,040 millones en 2022, y por el de $1,765 millones en 2023. En ambos casos, los boletos ganadores fueron vendidos en California.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado por la noche y será el número 42 desde que el premio mayor fue reclamado por última vez, el pasado 31 de mayo en California. Según la asociación, este hecho marca un nuevo récord histórico: nunca antes se habían acumulado tantas rondas consecutivas sin que apareciera un ganador del premio mayor.

Opciones de pago para el afortunado

El monto anunciado de $1,700 millones corresponde a la modalidad de pago en 30 anualidades a lo largo de 3 décadas, con un primer desembolso inmediato. No obstante, existe la alternativa de recibir el dinero en un único pago en efectivo, estimado actualmente en $770 millones, antes de impuestos.

Si bien la cifra es colosal, los expertos recuerdan que el impuesto federal y, en algunos casos, los estatales, pueden reducir significativamente la suma final que reciba el ganador.

Las probabilidades, casi imposibles

La emoción de ver crecer el premio mayor no cambia una realidad contundente: las probabilidades de ganar el Powerball son de 1 en 292.2 millones. Estas probabilidades dependen de la cantidad de bolas numeradas en el sorteo, que han variado a lo largo del tiempo y que han hecho cada vez más difícil acertar los 6 números.

Paradójicamente, aunque es improbable que haya un ganador, las posibilidades de que se produzca un empate, es decir, que más de una persona acierte la combinación exacta, aumentan a medida que se venden más boletos. En esos casos, el premio se reparte entre los ganadores.

El costo de participar en el Powerball se mantiene en $2 por jugada, con la opción de añadir el multiplicador Power Play por un dólar adicional. Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lo que convierte al Powerball en una de las loterías más accesibles y populares del país.

El atractivo de estas cifras multimillonarias ha convertido a cada sorteo en un evento nacional. Millones de personas, incluso aquellas que rara vez compran lotería, suelen animarse a probar suerte cuando el pozo supera los $1,000 millones.

Expectativa creciente para el sorteo del sábado del Powerball

El ambiente en torno al próximo sorteo ya se siente con intensidad. En diversas ciudades, las filas en las gasolineras y tiendas de conveniencia comienzan a crecer a medida que se acerca el fin de semana.

Para muchos, el atractivo no radica únicamente en la posibilidad de convertirse en multimillonario de la noche a la mañana, sino también en la emoción compartida: el Powerball se ha convertido en una especie de fenómeno cultural que genera conversación en oficinas, escuelas y reuniones familiares.

Con un premio mayor de $1,700 millones en juego, millones de personas volverán a apostar el sábado por la noche, con la esperanza de escuchar que sus números son los ganadores y cambiar su vida para siempre.

