Formando líderes dentro y fuera de la cancha

En Caridades Católicas celebramos la resiliencia, creatividad y potencial de las y los jóvenes, y reconocemos la importancia de contar con espacios seguros y de apoyo donde puedan prosperar.



En el corazón de Harlem, el programa Hoop Haven está haciendo precisamente eso. Desde 2015, ha sido mucho más que una iniciativa de baloncesto: ha sido un salvavidas para más de 100 estudiantes de escuela intermedia y secundaria cada año. Operado a través del Centro Comunitario Teniente Joseph P. Kennedy Jr., Hoop Haven combina el deporte con apoyo académico, mentoría y desarrollo laboral para nutrir integralmente a cada joven.

La juventud se reúne en sesiones después de la escuela y clínicas de fin de semana, donde recibe tutoría académica, explora posibles carreras y trabaja en su crecimiento personal, todo mientras juega el deporte que ama en un espacio seguro y acogedor. Una característica destacada de Hoop Haven es su modelo de mentoría entre pares, donde estudiantes mayores guían a los más jóvenes. Muchos de estos mentores participan en programas financiados por la ciudad, como el Summer Youth Employment Program (SYEP) y Learning to Work (LTW), cerrando así el círculo del liderazgo.



El impacto se extiende mucho más allá de la cancha de baloncesto. Los estudiantes reciben preparación para los exámenes SAT y GED, manejo de casos uno a uno, acceso a comidas saludables, apoyo emocional y experiencias enriquecedoras como visitas al Salón de la Fama del Baloncesto y al Museo Afroamericano. Para muchos participantes, estos viajes marcan la primera vez que salen de la ciudad de Nueva York, ampliando sus horizontes de manera que cambia sus vidas.



Como expresa uno de los directores del programa Hoop Haven: “Este programa es mucho más que baloncesto. Es un salvavidas. Sin Hoop Haven, muchos de estos jóvenes quizá no tendrían el apoyo académico, nutricional y laboral que necesitan.”



Todos los días, honramos el espíritu de empoderamiento juvenil y la importancia de programas como Hoop Haven, que brindan a la juventud las herramientas para liderar, crecer y prosperar.

