Gabriel Soto revela cómo superó su depresión y recuperó su amor propio

Gabriel Soto, en oportunidades, ocupa los principales titulares del mundo del entretenimiento por sus escándalos amorosos, pero esta vez va más allá, debido a que no importa si una persona forma parte del mundo del entretenimiento; ellos no están exentos de padecer depresión, tal y como fue el caso del actor de raíces mexicanas.

Cuando anunció su separación de Irina Baeva, también estaba enfermo, y todo junto se terminó convirtiendo en una bomba de tiempo que lo afectó emocionalmente, pero dice estar mejor: “Hay veces que no quieres ir al gimnasio o estás cansado, pero piensas que si tienes la oportunidad es porque tienes la salud para hacerlo. Me recuperé en todos los sentidos, recuperé mi amor propio, mis ganas de seguir adelante“, dijo en El Gordo y La Flaca.

Raúl de Molina reaccionó sobre el difícil episodio que vivió el actor, destacando que muchas personas creen que, por el simple hecho de tener un buen físico y trabajar en televisión, algunos consideran que no tienen inconvenientes en su vida, y uno de ellos tan delicado como los problemas de salud mental que afectan a más de uno.

Fue en el programa de entretenimiento donde Raúl dijo que este tipo de situaciones son más comunes de lo que muchos creen: “¿Ustedes creen que porque es actor y es muy lindo y conocido, él no va a padecer depresión? Este es un problema que tiene muchísima gente, es una situación seria, lo que tengas no tiene nada que ver”, dijo.

Durante la entrevista, abordó el tema de Laura Bozzo, a quien demandó con Irina hace varios años por las constantes difamaciones que existían en su contra y sin fundamento aparente. El mexicano explicó que la situación jamás se trató de una búsqueda de dinero, si no de crear conciencia de que no se puede estar difamando porque sí.

Soto añadió que rechaza a todo aquel que, por ser periodista, se sienta en la plena necesidad de decir cualquier cosa de las personas sin respetar: “No estaba tras una situación económica, sino para marcar un precedente de respeto entre los medios y nosotros, los actores. No se vale que los medios, por tener un micrófono, puedan hablar de nosotros lo que quieran”.

