Gabriel Soto responde a Laura Bozzo y abre la puerta al diálogo tras la demanda

Gabriel Soto reaccionó a la postura de Laura Bozzo, quien ahora dice que desea hablar personalmente con él, luego de haber perdido la demanda donde ella tendrá que pagar 2 millones de pesos mexicanos por indemnización por todas las difamaciones que hubo en contra del actor y de su expareja, Irina Baeva.

Él manifestó que está dispuesto a verse con la peruana para aclarar lo que ocurrió: “Sí, claro. Yo estoy abierto a enfrentarme con quien sea, a donde sea y a la hora que sea. Me acaban de decir, la verdad es que no había visto las declaraciones que hizo, pero yo siempre estoy abierto a llevar la fiesta en paz”, dijo a Sale el Sol.

El mexicano ha tenido una postura muy madura sobre las más recientes declaraciones de la peruana y él mencionó que con esa demanda solamente quiso crear un precedente para que entiendan que no se puede difamar a una persona por querer y ya, entendiendo que el respeto debe prevalecer.

“Yo siempre quiero tener todas las áreas de mi vida en armonía, en tranquilidad y el objetivo de esto siempre fue marcar ese precedente del respeto. Tenemos que respetarnos, no solo como seres humanos, sino también como medios de comunicación y figuras públicas. Creo que nadie tiene el derecho de juzgar la vida de alguien más”, explicó.

Soto, frente a los medios de comunicación, detalló que recibir dinero de ella no es su prioridad, ya que ella en esta ocasión tiene el deseo de retractarse por todo lo que dijo en el pasado sin medir las consecuencias que podría tener: “Sí, claro (le perdonaría el pago), yo no iba tras el dinero ni mucho menos; yo iba precisamente para marcar ese precedente”, manifestó.

El galán de telenovelas expresó su agrado al notar que Laura Bozzo ya comprendió el mensaje de las consecuencias que se tienen cuando una persona no se mide al hablar de otros sin fundamento y buscando manchar su imagen sin razón aparente: “Qué bueno por ella y le doy las gracias por recapacitar, por tener esa humildad de reconocer sus errores. De eso se trataba, de abrirle los ojos a la gente que actúa mal en ese sentido y decir: ‘No se vale esto y esto'”.

