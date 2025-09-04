Julián Gil acusa a la mamá de Marjorie de Sousa de tener problemas con la bebida

Julián Gil ofreció una entrevista a “Radio Fórmula”, donde aseguró que la madre de Marjorie de Sousa tendría problemas con el alcohol, lo que él considera que no sería el mejor ejemplo para su hijo, a quien no ve por las diferencias que tiene con la venezolana, dado que ella no se lo tiene permitido desde hace varios años.

El actor de raíces argentinas agregó que esta situación de la convivencia de su hijo con su exsuegra le estaría generando problemas emocionales por circunstancias que a él le tocó vivir cuando tan solo era un niño. Además, ambos padres de él llegaron a tener fuertes inconvenientes con las bebidas alcohólicas que estuvieron acompañados de comportamientos agresivos.

“Esto me está llevando a unas depresiones porque estoy viviendo cosas que yo viví en mi infancia. El problema de alcohol de mis padres fue grave, de violencia. Yo crecí viendo violencia, yo crecí viendo a mis padres constantemente borrachos”, dijo durante la exclusiva al mencionado espacio informativo.

Marjorie fue abordada por algunos reporteros de Univision, donde le comenzaron a hacer preguntas sobre el padre de su hijo, dado que él acusó a su madre de ser una alcohólica. Ella prefirió seguir caminando rápidamente en el aeropuerto de la Ciudad de México y no emitir ningún tipo de palabra sobre las acusaciones que hizo Gil. Recordemos que la venezolana, en reiteradas ocasiones, ha dicho que su progenitora siempre ha estado ahí para apoyarla con su pequeño.

Durante una conversación con Alejandro Chabán, el actor Julián se sinceró el pasado mes de julio sobre la compleja infancia que atravesó con padres alcohólicos. Además, todo fue mucho más difícil porque se acababan de mudar a un país distinto, ya que, a los 9 años, estaban llegando a Venezuela, y más allá de los problemas con la bebida, también había inconvenientes con los ingresos económicos.

“Yo, en aquel entonces, vivía en Venezuela desde mis 9 hasta mis 15, que fueron de las etapas más duras, porque en Venezuela, además de los problemas de alcohol de ellos, nos tocó muy duro. Veníamos de Argentina, vivíamos en pensiones, la situación económica era muy mala, y yo solamente recuerdo ver de lejos a ellos discutiendo, peleando, borrachos”, se sinceró sobre la difícil niñez que tuvo y que no quiere para su hijo.

