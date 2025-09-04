Los principales cambios entre el iPhone 16 y el iPhone 17 

El lanzamiento del iPhone 17, el próximo 9 de septiembre, es uno de los más esperados del año y llega con la promesa de superar lo que ofreció la serie iPhone 16. Aunque el modelo anterior presentó mejoras en cámara y rendimiento, los reportes especializados apuntan a que la nueva generación traerá cambios más notables en diseño, potencia y experiencia de usuario.

De acuerdo con medios como The Verge, Apple prepara un salto tecnológico que incluye un rediseño parcial de la línea, pantallas más fluidas y un uso más avanzado de la inteligencia artificial. Estas actualizaciones buscan no solo diferenciar al iPhone 17, sino también responder a la creciente competencia en el mercado de smartphones de gama alta.

Avances clave del iPhone 17 frente al iPhone 16

Uno de los cambios más mencionados es la llegada de pantallas con tasa de refresco de 120 Hz en toda la serie, un avance respecto al iPhone 16, donde solo los modelos Pro contaban con ProMotion.

Muchos están ya a la expectativa de las novedades que Apple presentará con el iPhone 17. Crédito: Pamela Smith | AP

También se anticipa la integración del chip A19 y A19 Pro, lo que significará mayor velocidad, eficiencia energética y mejor manejo de tareas de inteligencia artificial.

Entre las innovaciones también destacan mejoras en cámaras: se espera un lente frontal de 24 MP y sensores traseros de 48 MP, diseñados para capturar imágenes más nítidas y con mejor desempeño en condiciones de poca luz. En cuanto a memoria, los modelos Pro podrían alcanzar los 12 GB de RAM, frente a los 8 GB que ofrecían los iPhone 16 Pro.

Apple también prepara un rediseño estético, introduciendo un nuevo modelo ultradelgado llamado iPhone 17 Air, que reemplazaría a la versión Plus. Esta variante busca atraer a quienes prefieren dispositivos más ligeros y elegantes, sin sacrificar potencia ni pantalla.

El esperado lanzamiento del iPhone 17

Según The Verge, la compañía busca posicionar el iPhone 17 como un referente en la evolución de su línea, con un enfoque fuerte en la inteligencia artificial integrada en iOS 26 y nuevas funciones como “Director de vídeo”, que potenciará la edición avanzada desde el propio dispositivo.

Además, la gama incluirá cuatro versiones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, con precios que comenzarían en torno a los 899 dólares. El rediseño, combinado con avances en potencia y cámaras, se espera que marque un nuevo estándar frente a la generación anterior.

¿Será mejor el iPhone 17?

Todo apunta a que sí. La transición del iPhone 16 al iPhone 17 trae mejoras en casi todos los aspectos: pantalla, chip, memoria, cámaras, inteligencia artificial y diseño. Aunque la decisión final dependerá de las necesidades de cada usuario, los analistas coinciden en que el iPhone 17 representa un salto más sólido que el de su predecesor.

