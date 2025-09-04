Mets suben a Grandes Ligas al cotizado prospecto Brandon Sproat

Los New York Mets convocará al lanzador derecho Brandon Sproat para abrir el domingo contra Cincinnati Reds, confirmó la cuenta oficial de SNY Mets en la Red Social X.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Ésta es la tercera vez en menos de un mes que el club asciende a uno de sus mejores prospectos de pitcheo para reforzar una rotación abridora con problemas.

Sproat, de 24 años, era ampliamente considerado como el mejor prospecto de pitcheo de los Mets al comenzar la temporada, pero quedó por detrás de Nolan McLean y Jonah Tong en el roster, ya que sus dos compañeros ascendieron rápidamente de Doble A a las Grandes Ligas en las últimas semanas.

McLean ha ganado cada una de sus primeras cuatro aperturas, con una efectividad de 1.37. Tong permitió una carrera limpia en cinco entradas en su debut el viernes pasado y está programado para lanzar de nuevo el sábado.

The Mets are calling up Brandon Sproat to make his MLB debut in a start on Sunday afternoon against the Reds pic.twitter.com/R3gcmJVJfm — SNY Mets (@SNY_Mets) September 4, 2025

Prometedor prospecto de Mets

La temporada 2025 de Sproat ha tenido dos capítulos: la selección de tercera ronda del Draft de 2023 registró una efectividad de 6.69 en nueve aperturas con Triple-A Syracuse hasta el 20 de mayo, antes de recuperarse con una efectividad de 3.19 en sus últimas 17 salidas. Si se elimina una aparición de relevo de siete carreras el 24 de agosto, Sproat tiene una efectividad de 2.78 en 16 aperturas desde el 25 de mayo.

Sproat concluyó la racha el sábado con siete entradas en blanco, con nueve ponches y dos bases por bolas. Tomará la pelota el domingo, con una semana de descanso, para concluir una serie de tres juegos en Cincinnati contra el equipo que busca a los Mets por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Kodai Senga estaba programado para abrir el domingo, pero los recientes problemas del veterano (no ha completado seis entradas desde el 6 de junio y tiene una efectividad de 6.56 en sus últimas ocho aperturas) impulsaron a los Mets a darle la oportunidad a Sproat.

Seguir leyendo:

Carlos Mendoza llena de elogios al prospecto Brandon Sproat

Novato de New York Mets, Nolan McLean, iguala récord de Fernando Valenzuela

David Stearns da un balance positivo de la primera temporada de Juan Soto en los Mets