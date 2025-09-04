Murió Giorgio Armani, uno de los diseñadores de moda más influyentes de los siglos XX y XXI

Este 4 de septiembre se ha confirmado la muerte de Giorgio Armani, el destacado diseñador de modas italiano que se posicionó como uno de los mejores en la industria de la moda. Armani habría muerto en su casa a los 91 años.

La firma de moda publicó un comunicado en sus redes sociales en la que se confirmó la noticia. “Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza motriz incansable”, escribieron en la publicación.

En el comunicado se explica que el diseñador “falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros”.

También se informó sobre los actos velatorios: “La cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m., en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani, el funeral se llevará a cabo en privado”.

Armani deja un gran legado en la industria de moda, entre sus logros se destaca la revolución de la sastrería masculina. En los años 70 y 80, suavizó las líneas rígidas de los trajes tradicionales, eliminando hombreras y forros pesados.

Pero también aportó avances en la moda para mujeres, pues ofreció para ellas trajes de chaqueta con cortes sobrios y elegantes, empoderando y sofisticando la estética femenina. Por todo su trabajo, es considerado el precursor de la moda minimalista de lujo y se le atribuye haber democratizado la elegancia.

El Grupo Armani se divide en varias firmas: Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Casa y Armani Privé.