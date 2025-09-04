Powerball: cómo aumentar las probabilidades de ganar los $1,700 millones

El premio mayor del Powerball alcanzó los $1,700 millones, uno de los más grandes en la historia de la lotería. Aunque la probabilidad de ganar es de apenas 1 entre 292.2 millones, expertos en matemáticas aseguran que existen estrategias que pueden mejorar, aunque sea ligeramente, las posibilidades de llevarse la fortuna.

Más boletos, más oportunidades

Comprar más de un boleto sí incrementa las probabilidades, pero incluso quienes adquieran cantidades enormes enfrentan grandes desventajas estadísticas.

Tim Chartier, matemático de la Universidad de Davidson, comparó la dificultad de ganar con un ejemplo gráfico: “Ganar con un solo boleto es como si dos personas intentaran elegir el mismo segundo en los últimos 9.2 años. Tener 100 intentos ayuda, pero sigue siendo muy improbable”.

Evitar números de la suerte

Muchos jugadores optan por fechas de cumpleaños u otros números que consideran suertudos, pero los especialistas desaconsejan esta práctica.

Chartier explicó que lo mejor es usar números al azar, ya que si se gana con combinaciones comunes, la probabilidad de compartir el premio con otros jugadores aumenta.

“Las probabilidades de ganar son las mismas, pero al elegir números aleatorios, es más probable que no tengas que compartir el premio”, señaló.

Números repetidos también cuentan

Otra idea equivocada es pensar que los números que salieron en un sorteo reciente no volverán a aparecer.

Chartier lo refutó de manera clara: “El último número del sorteo fue el cinco. Recuerda que los números se eligen al azar. Así que el 5 sigue teniendo la misma probabilidad que cualquier otro número”.

Cuidado con las combinaciones raras

Algunos jugadores creen que secuencias como 1,2,3,4,5 son demasiado obvias y por eso nadie las elige.

Sin embargo, David Hodge, experto en probabilidad de la Universidad de Glasgow, dijo lo contrario: “Esa secuencia es más popular de lo que piensas. Si crees que una combinación es extraña, es probable que muchos otros también lo piensen y la elijan”.

El factor suerte sigue siendo dominante

Aunque comprar más boletos y elegir números al azar son formas de reducir la posibilidad de compartir el premio y, en mínima escala, mejorar las probabilidades, los expertos coinciden en que la lotería sigue siendo un juego de azar casi imposible de ganar.

