Red de inmigrantes indocumentados dedicada al robo de diésel cae en Florida

Una operación bautizada como Van Diesel permitió la captura de diez personas, siete de ellos inmigrantes indocumentados, señaladas de integrar una red que desviaba diésel de gasolineras en al menos doce condados de Florida, según informó este jueves el fiscal general James Uthmeier.

Las autoridades detallaron que los sospechosos, en su mayoría inmigrantes indocumentados, modificaban camionetas para almacenar hasta 500 galones extraídos directamente de los tanques de las estaciones.

El esquema, que funcionó durante meses, habría generado más de $400,000 dólares en ganancias ilícitas, aunque la cifra podría ser mucho mayor.

De los detenidos, siete son presuntamente indocumentados y tres residentes permanentes legales que arriesgan perder su estatus migratorio si son hallados culpables. Además, cuatro enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero que supera los $100,000 dólares.

En conjunto, las acusaciones incluyen conspiración y violación de la ley RICO, que sanciona la operación de organizaciones criminales.

“El robo de combustible no solo golpea a los negocios locales, también pone en peligro a quienes transitan las carreteras”, advirtió el alguacil de Hillsborough, Chad Chronister, al acompañar al fiscal Uthmeier en la presentación del caso.

La operación, destacaron las autoridades, es apenas un paso en una investigación más amplia. La Fiscalía confirmó que se esperan nuevos arrestos y recordó que las penas podrían ascender a hasta 90 años de prisión para algunos de los involucrados.

Con información de EFE.

