Tragedia en Brasil: Arquero de futsal falleció poco después de lucirse atajando un penal [Video]

Mientras se disputaba el torneo de futsal de los Juegos de la Semana de la Patria 2025 en Augusto Correa, Brasil, el arquero de 31 años Antonio Édson dos Santos Sousa, más conocido como Pixé, falleció segundos después de atajar un penal.

La noticia recorrió el mundo y generó conmoción entre el público.

En las imágenes que circularon a través de las redes sociales se puede ver la secuencia completa: tras contener el disparo en la definición por penales, el arquero celebró y caminó unos pasos, pero mientras se encontraba con un compañero se desvaneció y cayó al suelo.

Uma tragédia marcou a Semana da Pátria em Augusto Corrêa, no Pará. O goleiro Edson, conhecido como “Pixé”, morreu segundos após defender um pênalti durante uma partida de futsal nesta terça-feira (02).#monólitospost #tvmonólitos pic.twitter.com/gPDj2G7mEX — TV Monólitos (@monolitos) September 3, 2025

Inmediatamente después y al ver que Pixé no reaccionaba, jugadores de ambos equipos comenzaron a pedir auxilio de manera desesperada. Si bien fue trasladado al Hospital Sao Miguel, Dos Santos Sousa falleció minutos después de su ingreso.

Federación lamentó la muerte

Tras el triste hecho acontecido en la jornada de ayer, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) difundió un comunicado oficial para enviar sus condolencias a los familiares de Pixé. Además, las actividades deportivas fueron suspendidas y reprogramadas para el día de hoy.

Asimismo, el equipo Sindmoto, al que pertenecía Pixé, le dedicó un homenaje póstumo a través de sus redes sociales: “En este momento de dolor, expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y compañeros, deseándoles fuerza y consuelo”, dice el texto.

Por el momento se desconocen las causas del deceso, pero los primeros indicios indican que pudo haber sido causado por un accidente cerebrovascular (ACV).

En tanto, el cuerpo de Pixé continuará siendo evaluado por el equipo de médicos forenses y especialistas médicos del municipio, todo con el fin de dar certezas sobre las circunstancias que provocaron el fallecimiento.

