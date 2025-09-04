Uruguay certificó su clasificación al Mundial 2026 con golazo de Rodrigo Aguirre ante Perú

La selección de Uruguay se clasificó para su quinto Mundial consecutivo este jueves al golear 3-0 a Perú en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

La contundente victoria dejó a la Celeste en segundo lugar del premundial con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.

Rodrigo Aguirre al minuto 14, Giorgian De Arrascaeta al 58 y Federico Viñas cerró la cuenta al 80, anotaron los goles del triunfo de los dirigidos por Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario que disfrutó del último partido de local de su selección en el extenso clasificatorio regional, que se inició hace dos años.

Fiesta en el Centenario

Brian Rodríguez por el sector izquierdo y el atacante del Panathinaikos griego por el derecho se convirtieron rápidamente en figuras. Y por allí Guillermo Varela centró de gran manera para que Aguirre dejara sin opciones a Pedro Gallese con un potente golpe de cabeza que a los 14 minutos se convirtió en el 1-0.

Uruguay no se detuvo y generó en pocos minutos varias opciones claras, las dos principales por intermedio del centrocampista De Arrascaeta.

Uruguay volvió a ir al frente y sentenció el juego. Varela centró desde la derecha, Aguirre se lo perdió y De Arrascaeta no ya perdonó.

El jugador del Flamengo brasileño capturó el balón dentro del área y con un impresionante disparo potente puso el 2-0 a los 58 minutos de tiempo corrido.

Tras el gol, el encuentro bajó sus revoluciones, aunque aún había lugar para más.

A los 80 minutos, apenas seis después de saltar al campo desde el banquillo, el atacante del Oviedo español Federico Viñas aprovechó una buena asistencia de Rodríguez y con un remate de pierna izquierda convirtió el triunfo en goleada.

Uruguay ganó jugando uno de sus mejores partidos en las eliminatorias y clasificó a su quinto Mundial consecutivo, tras haber dicho presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Seguir leyendo:

Messi se despide de su público con doblete en la goleada de Argentina sobre Venezuela

Tragedia en Brasil: Arquero de futsal falleció poco después de lucirse atajando un penal [Video]

FIFA reparte $385,000 dólares en multas para Argentina, Chile y Colombia por racismo